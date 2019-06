Die Kelten bevölkern das Federseemuseum

Die Keltengruppen „Carnyx“ und die „Historische Darstellungsgruppe München (HDGM)“ schlagen an beiden Pfingstfeiertagen, 9. und 10. Juni, ihr Lager im archäologischen Freigelände des Bad Buchauer Federseemuseums auf.

Über diesen Weg der „Living History“ möchte das Federseemuseum die Geschichte der Kelten anschaulich präsentieren und für die Besucher erlebbar machen. Dabei wird das archäologische Freigelände einmal mehr zur Bühne für ein lebendiges und zugleich authentisches historisches Geschehen mit annähernd zwei Dutzend Darstellern.

Die Keltentruppe „Carnyx“ und die „Historische Darstellungsgruppe München“ zählen zu den renommiertesten Living-History-Gruppen im süddeutschen Raum. Ob keltisches Handwerk, Wirtschaftsweise, Ernährung oder Kriegskunst und Religion – durch lebensnahe Präsentationen setzen sie „ihre Zeit“ fundiert und informativ in Szene. Mit Menschen und Moden, Ideen und Erfindungen, Handwerk und Waffen, Praktischem und Kunstvollem wird überliefertes Kulturgut gelebt und erlebt. Dabei basieren die Alltagsgegenstände, mit denen die vorgeschichtlichen Handwerkstechniken erprobt und ausgeführt werden, auf originalen Vorbildern, Museumsstücken oder Ausgrabungsfunden.

An beiden Tagen können die Museumsbesucher live am historischen Geschehen teilnehmen und miterleben, wie sich der Alltag und das Lagerleben bei den Kelten gestaltete. Dabei erhalten sie Einblicke in den historischen Hintergrund der Menschen und ihrer Lebensumstände und bekommen anhand vieler praktischer Beispiele eine detailgetreue Präsentation der Lebensweise in der jeweiligen Epoche.

Zu den herausragenden Funden der Region gehört der spätkeltische Weihefund aus Kappel, den Wissenschaftler zu Recht als einen der bedeutendsten weltweit einordnen. Dazu zählt ein kunstfertig geschmiedetes Blasinstrument, das keltische Schlachthorn, genannt „Carnyx“, wie auch die Feuerböcke mit aufwendig gearbeiteten, behörnten Vogelfigurinen, die Wahrzeichen des Federseemuseums und auch Logo sind.

Tipp: In den Pfingstferien bietet das Museumsteam nachmittags wieder die beliebte Aktionsrunde an. Jeder Wochentag gibt es ab 14 Uhr ein spannendes Programm für alle Ferienkinder und Daheimgebliebene.