Die Jugendfeuerwehr Bad Buchau schreibt eine Erfolgsgeschichte – seit 40 Jahren

Das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr hat die Feuerwehr Bad Buchau zum Anlass genommen, ein großes Geburtstagsfest zu feiern. Am Samstag stand der offizielle Teil der Feierlichkeiten mit Ehrungen und Ansprachen auf dem Programm.

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der neuen Fahrzeughalle begannen die Feierlichkeiten. Pfarrer Markus Lutz, der auch als Notfallseelsorger in der Buchauer Wehr integriert ist, und Diakon Thomas Lerner zelebrierten den feierlichen Gottesdienst, der von einem Ensemble der Stadtkapelle mitgestaltet wurde. Mitglieder der Jugendfeuerwehr dienten als Ministranten und auch die Fürbitten verlasen Mitglieder der Gesamtfeuerwehr.

Der Auftakt der Ansprachen oblag zunächst dem Haus- und Dienstherrn der Feuerwehr, Bürgermeister Peter Diesch. Unter den Festgästen befanden isch neben den Feuerwehrangehörigen mit Familien, Abordnungen befreundeter Feuerwehren, Stadträte und Ehrenbürger, der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief, Partner der Feuerwehr und nicht zuletzt die Spitze des KFV-Kreisfeuerwehrverband Biberach mit Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller und Bürgermeister a. D. Harald Müller, der damals als Bürgermeister der Gründung der Jugendfeuerwehr zugestimmt hatte.

Die Bedeutung der Jugendfeuerwehr für die Entwicklung der Buchauer Wehr in den vergangenen 40 Jahren, so Diesch, sei unbestritten. Noch heute seien sogar einige Gründungsmitglieder in der aktiven Wehr tätig, darunter Klaus Frankenhauser, Jürgen Grimm, Wilhelm Rothmund, Georg Selig und nicht zuletzt Kommandant Klaus Merz. 90 Prozent der heute aktiven Feuerwehrangehörigen hätten die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr durchlaufen – eindrucksvoller lasse sich die Bedeutung der Jugendabteilung für die Wehr nicht ausdrücken. Die Jugendfeuerwehr sei eine Erfolgsgeschichte die seinesgleichen suche und verdiene den Respekt und Dank der Stadt.

Null-Bock-Ansichten und Anti-Haltung prägten zunehmend das Bild der Jugend, sagte die Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller in ihren Worten an die Festversammlung. Aber auf 40 Jahre könne man stolz sein und das zeuge auch von einem besonderen Engagement in der Jugendfeuerwehr, der Jugendlichen und ihrem Betreuerteam. Die 34 Jugendlichen engagierten sich bereits in jungen Jahren für das Gemeinwohl und zeigten damit die Bereitschaft, sich für den Dienst zum Schutz der Bad Buchauer Bürgerschaft und den Landkreis auszubilden.

Gruß und Dankesworte überbrachte der Verbandsvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Biberach, Herbert Glutsch. Mit 40 werde der Schwabe gescheit, zitierte Glutsch die Redensart, aber die damaligen Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr seien das mit Sicherheit schon vorher gewesen, das zeige die Entschlossenheit damals zur Gründung. Die Jugendfeuerwehr Bad Buchau war mit eine der ersten Jugendfeuerwehren im Landkreis. Inzwischen haben von den 45 Gemeinden im Landkreis 41 eine Jugendfeuerwehr mit zirka 800 Mitgliedern. 15 Jahre jung sei der Buchauer Kommandant Klaus Merz damals als Mitbegründer gewesen, blickte Glutsch zurück und inzwischen seit 25 Jahren Kommandant in Buchau. Dankesworte überbrachte er den derzeitigen Jugendleiter Johannes Daiber, Michael Briem, Max Wiest und Benjamin Schlegel für das große Engagement. Das, was dieses Team am Abend zuvor bei der „Nacht der offenen Tür“ auf die Beine gestellt habe, sei einfach spitze gewesen.

Hochkarätige Ehrungen

Vorsitzender Glutsch durfte nach seiner Ansprache noch zwei hochkarätige Ehrungen aussprechen. Für die hervorragende, engagierten Tätigkeit von Gerhard Blank und Reinholz Merz in der Jugendfeuerwehr überreichte der Verbandsvorsitzende beiden die Ehrenmedaille in Silber vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg.

„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“, stellte Kreisjugendleiter Thomas Zielmann seine Worte in den Raum. Jugendfeuerwehren seien Garanten für den Fortschritt der Feuerwehren, denn hinter jeden starken Feuerwehr stehe eine noch stärkere Jugendfeuerwehr. Bei der Gründung damals vor 40 Jahren hätten die Gründer etwas angestoßen, dessen Kraft und Bedeutung sie vielleicht damals nur erahnen konnten. Heute aber wisse man, welch reichen Segen diese Gründung nach sich gezogen habe. Im Auftrag der Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg, konnte Jugendleiter Johannes Daiber die Ehrennadel in Gold und Markus Zäh in Silber in Empfang nehmen.

Glückwünsche für die Geehrten, und auch zum 40. Gründungsjahr sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief aus. Rief hofft, dass die Nachwuchsgewinnung in der Jugendfeuerwehr weiterhin so erfolgreich bleibe, weil die Jugend die Garantie für eine schlagkräftige und immer einsatzbereite Feuerwehr sei.

In seinen Schlussworten ging Kommandant Klaus Merz nochmals auf den Werdegang „unsrer“ Jugendfeuer ein. „Denn inzwischen sind die Jugendfeuerwehren nicht nur bei uns“, so Merz, „die Nummer eins bei den Feuerwehren, denn Jugend ist Zukunft“. Die Zusammenarbeit von Jugend, den 78 aktiven Einsatzkräften und der Altersabteilung sei in Bad Buchau „einfach gesagt super“. Merz lobte das Führungsteam der Jugendfeuerwehr für die Organisation und Bewältigung des großen Geburtstagsprogramms, bei dem alle mitgeholfen hätten. Merz bat zum Schluss noch alle Gründungsmitglieder und ehemaligen Jugendleiter der vergangenen vier Jahrzehnten auf die Bühne, überreichte ein Präsent und sprach Dankesworte aus.