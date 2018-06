Das Nehrener Blockflötenensemble ist am Samstag, 30. Juni, ab 19 Uhr, in der Evangelischen Kirche Bad Buchau zu Gast. Das Ensemble wurde 1976 von Bärbel Kuhn gegründet und besteht seither unter ihrer Leitung als Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Nehren. Im Ensemble spielen zur Zeit 21 Blockflötisten, die etwa Gottesdienste und Gemeindefeste gestalten und jährlich drei Konzerte, auch außerhalb von Nehren, geben. Besondere Konzertorte waren unter anderem die Wurmlinger Kapelle bei Tübingen und die Klosterkirche in Bebenhausen, beide innerhalb der Reihe der Sommerkonzerte, sowie die Synagoge in Hechingen. Das Ensemble kann die ganze Bandbreite der Blockflöten einsetzen, vom Garklein bis zum Subbass, das sind acht verschiedene Blockflöten. Dadurch ergibt sich eine große Klangvielfalt, die dem Klang einer Orgel gleicht. Zum Repertoire gehören Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten, von der Renaissance über Barock bis zur Moderne.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden gebeten.