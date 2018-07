Die Feuerwehr zeigt sich laufstark

Am Wochenende findet in Heidelberg der Landesfeuerwehrtag statt. Eine Laufgruppe aus dem Landkreis Göppingen will dazu von Kressbronn/Bodensee bis nach Heidelberg joggen. Bei ihrem Zwischenhalt in Bad Buchau wurden die Läufer verköstigt.

An vier Tagen will eine Läufergruppe der Feuerwehren aus dem Landkreis Göppingen von Kressbronn am Bodensee über Göppingen nach Heidelberg joggen. Die Laufstrecke teilen sich 16 Läufer in Form eines Staffellaufes auf. Start war am Mittwoch um 20 Uhr in Kressbronn. Der Zieleinlauf soll heute, Samstag, um 16 Uhr in Heidelberg sein. Die Streckenführung erfolgt über Ravensburg/Weingarten, Bad Buchau , Hohenstadt, Göppingen/Holzheim, Ebersbach, Esslingen, Remseck, Ludwigsburg, Walheim und Zuzenhausen. Insbesondere Feuerwehrangehörige entlang der Laufstrecke waren eingeladen, die Kameraden aus Göppingen auf ihrem Weg nach Heidelberg zum Landesfeuerwehrtag ein Stück zu begleiten.

Am Donnerstag traf ein Teil der Läufer am Bad Buchauer Rathaus ein und wurden von Kommandant Klaus Merz und der neuen Hauptamtsleiterin Tanja Bloching herzlich willkommen geheißen. Merz freute sich dass die Läufer über Bad Buchau nach Heidelberg laufen und in Bad Buchau Zwischenhalt einlegten. Zudem war Mittagszeit und die Feuerwehr Bad Buchau ließ es sich nehmen den „Zugvögeln“ Speis und Trank anzubieten, was dankend angenommen wurde. Der Chef der Laufgruppe, Prof. Dr. Michael Reich, bedankte sich im Namen der Läufer für die freundliche Aufnahme in Bad Buchau. Reich und Merz kennen sich auch schon lange persönlich als Vorstandsmitglieder im Landes-Feuerwehrverband und werden am Wochenende in dieser Eigenschaft auch in Heidelberg dabei sein. Auch Hauptamtsleiterin Tanja Bloching freute sich als eine ihrer ersten Amtshandlungen in Bad Buchau die Läufer auch im Namen und in Vertretung von Bürgermeister Peter Diesch begrüßen zu dürfen, und wünschte den Läufern weiterhin viel Erfolg.

Schon nach kurzer Pause machten sich die Läufer wieder auf den Weg nach Untermarchtal und weiter nach Holzheim. Gestartet waren sie am frühen Morgen in Weingarten.