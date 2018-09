Die Feuerwehr – Menschen wie du und ich

Auf reges Interesse ist die Brandschutzunterweisung der Feuerwehr Bad Buchau im Wohnheim des Freundeskreises Schussenried in Kappel gestoßen. Die Bewohner erhielten auch Einblick in die Technik und Vorgehensweise der Feuerwehr.

Auf offene Ohren ist die Nachfrage der Heimleitung bei der Feuerwehr Bad Buchau gestoßen, den rund 15 seelisch und physisch angeschlagenen Bewohnern Einblicke in den Ablauf eines Einsatzes zu geben. Sehr einfühlsam gingen die Feuerwehrleute dann auch bei der Brandschutzunterweisung vor. Sie gaben einige Tipps zum Umgang mit Elektrogeräten und vor allem an die Raucher die Warnung, im Haus nicht zu rauchen.

Panik vergeudet wertvolle Zeit

Außerdem diente die Brandschutzunterweisung auch dazu, das Vorgehen der Feuerwehr verständlich zu machen und so mögliche Ängste abzubauen. Man stelle sich nur einmal vor, wenn mitten in der Nacht ein Feuerwehrmann mit Helm, schwarzer Jacke, Taschenlampe und Sauerstoffmaske mit pfeifenden Atemgeräuschen im Zimmer eines Bewohners steht und ihn auffordert, mit ihm das Haus zu verlassen. Da könnte dann eine Panik durchaus die Evakuierung erschweren, aber auf jeden Fall wertvolle Zeit vergeuden. Vor dem Wohnheim versammelten sich die Bewohner. Kommandant Klaus Merz und sein Stellvertreter Gerhard Blank erklärten und zeigten, was sich unter der „Verpackung“ eines solches Eindringlings verbirgt: „Ein Mensch wie du und ich“, meinte Blank und gewann langsam das Vertrauen der Heimbewohner.

Erste Fragen wurden gestellt und die Feuerwehrleute führten die geduldig die Einsatztechnik vor. Bewusst ohne Fahrzeuge, zu Fuß, waren die Einsatzkräfte ans Wohnheim gekommen. Keine „Übungshektik“ sollte aufkommen, damit das Gezeigte in Ruhe aufgenommen und verarbeitet werden konnte. Wie ein Bewohner sicher aus einem verrauchten Gebäude geführt werden kann, wurde mit der sogenannten Fluchthaube demonstriert. Sogar ein Freiwilliger fand sich, dem die Fluchthaube aufgesetzt werden konnte, während Gerhard Blank jeden Handgriff dazu erklärte.

In der Zwischenzeit wurde der Aufenthaltsraum im Wohnheim dicht vernebelt und die Bewohner konnten sich mit der Wärmebildkamera selbst davon überzeugen, wie gut man eine Person im dichten Nebel erkennen kann. Draußen war dann Blaulicht zu sehen, was erwartungsgemäß das Interesse weckte. Die Drehleiter und ein Löschfahrzeug waren vorgefahren, Lichtmasten wurden ausgefahren und die Vorführung nahm ganz langsam Einsatzcharakter an.

Mit der Drehleiter hoch hinaus

Höhepunkt für zwei der Bewohner war es dann, im Korb der Drehleiter bis zum First des Wohnhauses hochzufahren und an einem Zimmerfenster zu sehen, wie eine Person aus dem Zimmer herausgeholt werden könnte. Aus dem offenen Zimmerfenster war dann plötzlich Rauch zu sehen, aber die Feuerwehrleute konnten die Bewohner schnell beruhigen. Mit dem Drucklüfter wurde aus dem vernebelten Gebäude der „Rauch“ hinausgedrückt, der dann durch das offene Fenster im Dachgeschoss austrat.

Kommandant Merz bedankte sich am Schluss bei der Heimleitung für die Einladung zur Brandschutzunterweisung, was die Feuerwehr sehr gerne gemacht habe. Den Heimbewohnern wünschte er, dass man sich in hundert Jahren nicht bei einem Einsatz sehen müsse. Aber wenn doch, sind sie jetzt darauf vorbereitet.