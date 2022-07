Die Ergebnisse des TC Bad Buchau vergangene Woche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herren 65 konnten am Montag vergangene Woche in der Doppelrunde einen klaren 4:0 Sieg in Ostrach einfahren. Es spielten: Karl Schönberger/Norbert Moll (6:1, 6:2), Klaus Schulze/Herbert Lutz (6:1, 7:5), Karl Schönberger/Anton Gnann (6:1, 6:0), Norbert Moll/Herbert Lutz (6:2, 0:6, 12:10). Auch am Mittwoch waren die Herren 65 erfolgreich und gewannen mit 6:0 gegen den TC Wuchzenhofen. Die Einzel:Karl Schönberger (4:6, 6:1, 10:7), Norbert Moll (6:2, 6:1), Klaus Schulze (6:3, 6:3), Herbert Lutz (5:7, 7:6, 11:9). Die Doppel: Karl Schönberger/Anton Gnann (3:6, 6:4, 10:5), Norbert Moll/Herbert Lutz (6:2, 6:3).

Auch die Herren 40 waren erfolgreich und gewannen mit 5:4 knapp in Krauchenwies. Die Einzel spielten: Christoph Feurle (1:6, 2:6), Thomas Walter (3:6, 3:6), Daniel Gnann (6:0, 6:1), Daniel Holtwiesche (6:2, 7:5), Tobias Rädle (6:4, 6:0), Siegfried Weiss (7:6, 3:6, 10:6). Die Doppel: Christoph Feurle/Siegfried Weiss (2:6, 2:6), Thomas Walter/Tobias Rädle (1:6, 0:6), Daniel Gnann/Daniel Holtwiesche (6:0, 6:1).

Mit dem fünften Sieg in Folge in dieser Saison steigen die Herren 50 des TC Bad Buchau ungeschlagen in die Bezirksoberliga auf. Beim 5:4 Heimsieg gegen Sigmaringen spielten: Hariolf Wiest (3:6, 6:7), Markus Walter (1:6, 6:3, 8:10), Achim Schulze (0:6, 2:6), Alexander Kniele (6:2, 2:0), Roland Falkenstein (1:6, 3:6), Harald Kniele (7:5, 6:1). Nach einem deutlichen Rückstand nach den Einzeln konnten die Buchauer alle drei Doppel für sich entscheiden: Hariolf Wiest/Markus Walter (6:1, 6:4), Achim Schulze/Alexander Kniele (6:3, 6:3), Roland Falkenstein/Harald Kniele (1:6, 6:4, 11:9).

Mit 2:7 unterlagen die Herren dem Gegner aus Mengen vergangenen Sonntag in Bad Buchau. Die Einzel: Tobias Hiller (1:6, 1:6), Linus Förschner (6:4, 1:6, 10:7), Christian Müller (6:7, 1:6), Gustav Schlaucher (4:6, 0:6), Marco Fischer (2:6, 7:5, 5:10), Michael Fimpel (3:6, 2:6). Die Doppel spielten: Tobias Hiller/Linus Förschner (6:4, 6:7, 13:11), Jacob Schmid/Christian Müller (5:7, 0:6), Marco Fischer/Michael Fimpel (4:6, 3:6).

Am 30. Juli findet ab 14 Uhr das Sommerfest mit Bändeles-Turnier statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen mitzuspielen, auf der Anlage zu verweilen und mitzufeiern. Für das leibliche Wohl wird am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Das Abendessen ab 19 Uhr ist für Mitglieder und Sponsoren des TC BB kostenlos.