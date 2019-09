In der Bücherei im Evangelischen Gemeindehaus können ab sofort neue Bücher zum aktuellen Thema Klimaschutz ausgeliehen werden. Veronika Horter, zuständig für die Bücherei, hat eine interessante Auswahl an 15 Büchern zu diesen topaktuellen Thema eingestellt.

Schon die Buchtitel zeigen einen Querschnitt durch das Thema. Ob „Wütendes Wetter“ oder „Die unbewohnbare Erde“ erregen die Aufmerksamkeit der Besucher in der Bücherei. Natürlich darf auch „Gretas Geschichte“ oder „Und jetzt retten wir die Welt“ nicht in der Auswahl fehlen. Auch zwei Kinderbücher sind zu finden. Ein Bilderbuch für die Kleineren mit Tipp,s um die Umwelt zu schützen und für die Größeren mit Erklärungen, warum es wärmer wird, und was dagegen getan werden kann. Ein aufrüttelnder Bericht, wie unser Planet wohl in 30 oder 50 Jahren aussehen wird, oder „Wütendes Wetter“.

Hier ist der Autor auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzwellen, Hochwasser und Stürme. Förster und Naturschützer Peter Wohlleben beschreibt interessant die Wechselwirkungen auf Mensch und Natur. Natürlich darf auch die Geschichte von Greta Thunberg hier nicht fehlen. Ratschläge wie der Plastikverbrauch reduziert werden kann, und weniger Müll ins Meer gelangt. Was passiert beim Klimawandel wenn es „nur“ ein Grad wärmer wird. Was sind die Folgen für Deutschland , und wie wird sich das auf unser Leben, Wälder und Gewässer bis zum Jahr 2040 auswirken, stellt sich eines der Bücher zur Frage. Gut und spannend das Buch „ Vier fürs Klima“ Eine vierköpfige Familie macht den Alltagstest, und versucht CO2-neutral zu leben. In dem Bericht des Selbstversuches erzählen die vier, was geht und was nicht.

Die Bücherei im Evangelischen Gemeindehaus umfasst zur Zeit etwa 3000 Bücher, was aber nur Dank großzügiger Sponsoren aufrecht zu erhalten sei, erklärt Veronika Horter. Hier sind zunächst einmal die Stadt Bad Buchau, die örtlichen Banken und weitere Institutionen zu nennen, die diesen Fundus ermöglichen.