Die Caribbean Steelband Kolibris - schwäbisch karibischer Ohrwurm

Die Caribbean Steelband Kolibris sind ein echter Klassiker unter den Fasnet-Bands. Sie sind seit 30 Jahren aktiv und zweifacher Preisträger des närrischen Ohrwurms des SWR. Für die andere Fasnet 2021 hat die Band um Frontmann Michael Wissussek einen Corona-Hoffnungssong produziert. Für das Video wurden die Mitgieder der Kolibris einzeln gefilmt und dann zusammengeschnitten.

Falls die karibischen Schwaben aus Bad Buchau den Wettbewerb gewinnen sollten, wollen sie den Gewinn nicht für sich behalten - der würde an die Nachwuchsarbeit der befreundeten Narrenzunft Moorochs gehen. Viel Spaß mit dem Ohrwurm wünschen die Kolibris.

Rund 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.