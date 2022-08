„Die besten Jung-Börsianer in Deutschland“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülerinnen und Schüler des Progymnasiums Bad Buchau belegten in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hervorragende vordere Plätze im jährlich stattfindenden VR-Börsenspiel der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Im Jahr 2020 hat die Spielgruppe „Ich sags dyr morgen“ den bundesweit dritten Platz errungen. Im Jahr 2021 gab es sogar zwei Spielgruppen auf dem Treppchen: Platz 2 für „Money Mafia“ und Platz 3 für „PapAgEi&ParAdiSvoGEL“.

Aufgrund des pandemiebedingten Verzichts auf eine zentrale Siegerehrung in 2020 und 2021 wurden die erfolgreichen Spielgruppen mit ihren Lehrern vor wenigen Tagen zu einen Golfschnupperkurs nach Bad Saulgau eingeladen. Gastgeber waren die VR Bank Riedlingen-Federsee eG und der Initiator des bundesweiten VR-Börsenspiels Ulrich Bossler von der Digital Project GmbH.

Das VR-Börsenspiel der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit marktwirtschaftliche Zusammenhänge und das Funktionieren der Wertpapiermärkte kennenzulernen und zu verstehen. Alle Abläufe des Börsengeschäfts werden realitätsnah simuliert. Echte Risiken werden dabei ausgeschlossen. So sammeln die Teilnehmer spielerisch Erfahrungen an den weltweiten Finanzmärkten. Dies ist eine praxisnahe und spannende Hinführung zu Themen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, aber auch zu Themen der Gemeinschaftskunde und politischen Bildung in der Schule.

Das Progymnasium Bad Buchau nutzt dieses Angebot bereits seit 15 Jahren über die VR Bank Riedlingen-Federsee eG mit großem Erfolg.