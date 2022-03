Die Bachritterburg öffnet wieder ihre Tore

Nach der Winterpause wird es am Samstag, 2. April, wieder so weit sein: Die Bachritterburg in Kanzach startet in die neue Saison.

Neben den schon eingespielten freien Führungen und immer wiederkehrenden Familiensonntagen zu den unterschiedlichsten spannenden Themen gibt es auch in diesem Jahr ein paar Highlights, die sich das Organisationsteam überlegt hat. Dabei soll für jedes Alter etwas dabei sein.

An Pfingsten gibt es Besuch von der Gruppe Historia Vivens aus Wien, die ihren Schwerpunkt auf Erforschung und Darstellung mittelalterlicher Lebensverhältnisse gelegt hat. Aus diesem Grund hat der Vorstand der Gruppe sogar bei der Einrichtung der Burg schon Unterstützung geleistet. Vom 4. bis 6. Juni wird diese Living-History-Gruppe die Bachritterburg beleben und mit ihrem hohen wissenschaftlichen Standard und den detailgenauen Repliken die Gäste begeistern. Geplant ist ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Eine weitere Besonderheit werden die Färbekurse sein, die voraussichtlich am 12. Juni und 31. Juli stattfinden werden. Die Mittelalterfärberei Král, die auch schon im vergangenen Jahr auf der Burg zu Gast war, wird diese Kurse anbieten. Hierfür ist eine Anmeldung nötig.

Weitere Aktionen für die kommende Saison sind in Planung und auch die Burgschänke wird geöffnet sein. Im vergangenen Jahr hat sie sich zum Dorftreffpunkt entwickelt und darüber hinaus auch viele Touristen und Burgbesucher angelockt.