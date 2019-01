Der Winter senkt sich über die Pflegeheim-Baustelle

Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt... nicht der See, sondern die winterliche Baustelle des Pflegeheims beim Gesundheitszentrum Federsee in Bad Buchau. Schon über die Weihnachtsfeiertage und nun witterungsbedingt ruhen die Bauarbeiten. Allerdings nicht ganz, die archäologischen „Maulwürfe“ nutzen die Zeit, um die Ausgrabungen weiterzuführen. Im unteren Bildteil sind die Ausgrabungsflächen mit den zwei weißen Zelten zu sehen, in denen nach Überresten von „Alt-Buchau“ gesucht wird. Einiges sollen die Ausgräber schon aufgedeckt haben und sobald das Wetter es zulässt, werden die Bauarbeiter wieder auf der Baustelle zu sehen sein. Foto: Klaus Weiss