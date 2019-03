Der Türklopfer wäre etwas fürs Rathaus

„Wenn die Nebelmännchen kommen, kommst du heim“, hatte Charlotte Mayenbergers Mutter immer gesagt, denn: „In den Riedwiesen zogen die Nebelschleier meist auf, wenn es für uns Kinder Zeit war, nach Hause zu gehen.“ Seitdem interessiert sich die Autorin nicht nur für die Bad Buchauer Sagenwelt, sondern sie erzählt sie auch weiter und hat nun sogar eine zauberhafte Geschichte darüber geschrieben.

Aus diesem Grund hieß Bürgermeister Peter Diesch die Zuhörer der Lesung zu einem „sagenhaften Ereignis willkommen, da zwei sagenhafte Damen eine sagenhafte Idee hatten.“ Iris Schmid, die mit sehr feinen Kalligraphie- und Faserstiften und auch mit Kohle arbeitet, hat die Geschichte von den Nebelmännchen mit sensiblen naturalistischen Zeichnungen illustriert. So war die Buchpräsentation gleichzeitig eine Kunstausstellung mit den gerahmten Bildern über historische Buchauer Wahrzeichen und Persönlichkeiten, während Charlotte Mayenberger aus ihrer Erzählung vorlas: „Ich finde es heute noch faszinierend, wenn der Nebel am Boden liegt, darüber die Morgensonne scheint und alles in einem leichten Schleier verschwindet.“ Auf der Suche nach den Namen für ihre beiden Nebelmännchen-Protagonisten entschied sie sich für die ihrer beiden Enkelkinder Kassandra und Ianus, die nun die Leser wie in einer Art Stadtführung durch die Geschichte begleiten.

So beginnt die Erzählung über das „sagen“hafte Bad Buchau, wie die beiden Nebelmännchen bei Sonnenaufgang in weiten Kreisen vom Federseeried ziehen, vorbei am Kirchturm der Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus und sich dann sanft auf dem Dach der Schlossklinik niederlassen. Beim Anblick der Kurgäste, die in ihren bunten Jogginganzügen zum morgendlichen Nordic-Walking aufbrechen, erinnert sich Kassandra an ein altes Buch, in dem sie gelesen hatte, dass hier früher Fürstentöchter wohnten: „Die sind sicherlich nicht so losgezogen!“

Und sie erzählt von dem Grafen Ianus von Stadion, der sich mit seinen Dienern ins Heilige Land aufmachte und danach sieben Jahre lang auf die Suche nach dem Paradies war. Auf dieser Reise blieb er nur deshalb von dem Nebelmännchen-Menschenfresser verschont, indem er versprach, das Nebelglöckchen von Seekirch im Federsee zu versenken. „Sicherlich hat da jemand geschwindelt, denn wir Nebelmännchen sind doch keine Menschenfresser“, meint Ianus, der die Geschichte kennt und daran erinnert, wie die Seekircher beim Versenken der Glocke an dieser Stelle eine Kerbe ins Boot ritzten, um die Glocke später wiederzufinden. Aber dann entdecken sie den Goldenen Saal und den Spiegelsaal und schweben weiter bis über Kappel zu der Plankentalkapelle, wo Ianus die Sage um die selige Adelindis und ihrem kopflosen Mann erzählt.

Und weiter fliegen die beiden bis zur Peter-und-Paulskirche: „Von hier hat man doch einen tollen Blick über den Federsee und Bad Buchau!“ Danach geht es wieder stadtwärts zum Thermalbecken, wo sie einschlafen. Morgens erzählt Kassandra, dass sie von Hütten am See geträumt habe und von Menschen mit Pfeil und Bogen. Da hat Ianus die Idee, zum Federseemuseum zu fliegen, wo es Hütten gibt wie in Kassandras Traum: „Hier hat man solche Steinzeithäuser nachgebaut!“ Später erzählt Janus die Geschichte von der versunkenen Stadt im Federsee, die ihm die Oma einmal erzählt hat, und sie fliegen wieder über die Hausdächer bis fast zum Marktplatz. Dort erklärt Janus, dass hier einmal eine Synagoge, also ein Gotteshaus für Juden, gestanden hatte: „Und hier ist ein Schild ,Judengasse’!“

Anschließend drehen sie noch eine Runde um das Rathaustürmchen, das früher einmal ein Gefängnis war und erzählen sich die Geschichte vom „Klopfer“, dem Geist mit dem eisernen Türklopfer und von dem Pudel mit den feurigen Augen. Auch vom Bürgermeister Eustachius Jegger ist die Rede, der barfuß zum Reichstag nach Speyer ging, weil ihn die Äbtissin nicht in der Kutsche mitnahm und seine neuen Schuhe drückten.

Am Ende der Lesung erwägt Peter Diesch, den Türklopfer aus der „Klopfer-Geschichte“ eventuell für die Rathaustür schmieden zu lassen und bekräftigt: „Eine tolle Idee, diese Erzählung, denn solche Sagengeschichten gehen irgendwann einmal verloren.“