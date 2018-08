Der Schlossplatz verändert sich

Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten der Gebäude auf dem Schlossplatz wird der Platz danach nicht mehr zu erkennen sein. Mit einem Neubau soll dann das Areal einmal ein neues Gesicht erhalten.

Nachdem das alte Notariat und des ehemalige Hotel Hofbräuhaus in den letzten Tagen komplett entkernt wurden, hat nun der Abbruchbagger seine Arbeit aufgenommen. In den letzten Tagen wurde alles Holz, wie Türen und Decken, Metalle wie Wasserleitungen, Heizkörper so gut es ging ausgebaut und in separaten Container zur Weiterverwertung abgefahren. Am alten Notariat ist bereits der Dachstuhl schon fast abgebrochen und beim Hofbräuhaus kommt er als nächstes dran. Mit viel Aufwand muss das Abbruchmaterial sortiert und getrennt werden bevor es weggefahren werden kann. Da zur Zeit ja Schulferien sind, gibt es nicht so viele Zuschauer, lediglich die Patienten der Schlossklinik haben nach eigenen Angaben mal was anderes zu sehen. Schon Ende September soll, nach dem Abbruch des roten Ziegelbaues, der gesamte Platz eingeebnet sein, und irgendwann soll der Platz evtl. mit einer Erweiterung der Reha-Schlossklinik wieder bebaut werden.