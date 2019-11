Der FV Schelklingen-Hausen trumpft auf

Die weite Anfahrt hat sich für die Schelklinger gelohnt. Durch einen Sieg im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A in Betzenweiler hat der FV Schelklingen-Hausen erstmals in dieser Saison die Tabellenführung erobert.

SZ-Topspiel: SV Betzenweiler – FV Schelklingen-Hausen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Michael Heinrich (5.), 0:2 Mario Sopic (40., FE). Besonderes Vorkommnis: FV-Keeper Hasan Sahdanocic hielt einen Elfmeter von Fabian Argo in der 48. Minute. - Am Sonntag sahen die Zuschauer ein wirklich gutes Kreisliga-Spiel. Den Gästen kam natürlich die schnelle Führung nach wenigen Spielminuten entgegen. Doch der Gastgeber hielt dagegen und der Gästetorhüter bewährte sich in der siebten Minute bei einer Chance von Elmar Locher. Schelklingen-Hausen spielte gut über die Flügel und überwand rasch das Mittelfeld. Mitte der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber zwei gute Torchancen. Doch auch ein Freistoß von Luca Schleiblinger verfehlte knapp das Ziel. In der 40. Minute gab es ein Foul im Betzenweiler Strafraum und Mario Sopic verwandelte zum 0:2.

Pech für den SV Betzenweiler war, dass in der 48. Minute Fabian Argo am Schelklinger Torhüter mit einem Foulelfmeter scheiterte. In der Folge hatten die Gastgeber immer wieder Ballverluste. SVB-Torjäger Fabian Argo wurde stets gut bewacht. In den letzten 20 Spielminuten wollte es der SV Betzenweiler wissen. Der Gastgeber spielte jetzt aggressiver und die Gäste mussten sich auf Konter verlassen. Doch die Schelklinger retteten den Sieg über die Zeit. Der Schiedsrichter war dem fairen Spiel ein guter Leiter. - Reserven: 4:2.