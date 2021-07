Der Countdown für den Umzug des Marienheims hat begonnen

Nach und nach hat in den letzten Monaten der Neubau des Bad Buchauer Alten- und Pflegeheims im Südwesten des Kurbereichs Gestalt angenommen. Seit Tagen laden nun Lastwagen neue Möbel aus und am Bau wird letzte Hand angelegt. Ein minutiöser Plan ist vorbereitet, um den Umzug der Marienheim-Bewohner möglichst reibungslos über die Bühne gehen zu lassen.

Neben den Angehörigen stehen jede Menge ehrenamtliche Helfer bereit, in dieser Woche das persönliche Habe der Bewohner im Marienheim ein- und im Haus Irmengardis wieder auszupacken. Alles soll bereit sein, wenn die Bewohner am 3. August selbst in ihr neues Zuhause umsiedeln. Die Zimmer sind geputzt und möbliert, die Fensterputzer sorgen für strahlenden Durchblick, Vorhänge werden aufgehängt und Betten gemacht.

Die Grundschulklassen der Federseeschule haben kleine Willkommenstäfelchen für jedes Zimmer gebastelt. Diese haben Schulleiter Oliver Paul, Schulsozialarbeiterin Franziska Rist vom Haus Nazareth und stellvertretend Naomi und Sunamita aus der Klasse VKL 1 (Sprach- und Integrationsklasse) an Jasmina Ruetz vom Pflegeheim übergeben. Mit der Übergabe verbunden war der Wunsch, auch im neuen Haus wieder eine enge Kooperation zwischen Schule und Heim zu pflegen.

Ebenfalls in der nächsten Woche findet der Umzug der Strickfrauen statt. Ein eigens dafür vorgesehener Kellerraum nimmt das Woll- und Warenlager auf. So werden ab 13. August wieder regelmäßig jeden Freitag von 13.30 bis 16 Uhr Strickrunden im Pflegeheim stattfinden. Der große Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss des neuen Hauses bietet dafür einen schönen Rahmen. Hier soll auch im November wieder ein Basar stattfinden. Selbstverständlich sind neue Strickerinnen in der Gruppe jederzeit willkommen.

Mit großem Kummer hat die Bürgerinitiative die so kurze Nutzungsdauer des aus Spenden finanzierten Demenzgartens im Marienheim hinnehmen müssen. Um wenigstens einen Teil der Ausgaben zu retten, wurden bereits die Brunnen aus dem Garten im Innenhof des Neubaus installiert. Nun folgt der Abbau und Wiederaufbau der Hochbeete als Begrenzung der großen Terrasse des Erdgeschosses. Ebenfalls umziehen werden die Gartenmöbel, Bänke und Sonnenschirme. So bleibt wenigstens ein Teil des Gartens erhalten.

Auch wenn sie zu Beginn das viele Grün des alten Marienheimes vermissen werden, so ist zu hoffen, dass sich die Bewohner schnell im Haus Irmengardis eingewöhnen und zuhause fühlen können.