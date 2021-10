Der beste Gockel kräht bei Gregor Blaser

Eine Lokalschau ohne Publikum, darauf hat sich der Kleintierzuchtverein Bad Schussenried/Bad Buchau coronabedingt verständigt. So fand auch der Züchterabend mit Siegerehrung nur im Mitgliederkreis statt. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Lokalschau wieder ganz normal unseren Besuchern präsentieren können“, so der Verein.

Die Lokalschau stellt im Verein den Höhepunkt des Zuchtjahrs dar, denn hier präsentieren die Züchter des Vereins ihre besten Tiere den kritischen Augen der Preisrichter, in der Hoffnung, einer der begehrten Meistertitel zu ergattern. Deshalb werden die Tiere in den Tagen vor der Schau „frisiert und herausgeputzt“, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Jede Rasse hat ihre ganz eigenen und speziellen Rassemerkmale. Diese sind im Zuchtstandard festgehalten. Und diesen Zuchtstandard gilt es möglichst gut zu treffen. Dazu gehören Beschaffenheit und Zeichnung des Gefieders oder des Fells, Körperbau und Körperhaltung. Betrachtet man die verschiedenen Rassen, so ist die Kleintierzucht ein internationales Hobby: Denn bei den Kaninchen gibt es etwa Kalifornier, Russen, Japaner, beim Geflügel Altsteirer, Italiener oder Kölner Tümmler.

Einige Mitglieder den Kleintierzuchtvereins Federsee aus Alleshausen unterstützen die Buchauer Züchter und präsentierten 21 Tiere den Preisrichtern. Im Vorfeld wurden dem Vorsitzenden Peter Dangel 114 Hühner und Tauben und nur magere 16 Kaninchen gemeldet.

Nach ein paar Stunden des kritischen Begutachtens der Preisrichter Michael Häußler (Kaninchen), Rainer Barth und Manuel Kühnhöfer (beide GeflügeI) standen die Inhaber der Meister- und Ehrungstitel fest. Bei den Kaninchenzüchtern erhielt Wolfgang Herwanger 380,5 Punkte für seine Holländer-Kaninchen japanerfarbig-weiß. Dafür wurde er mit dem zweiten Vereinsmeistertitel belohnt. Den ersten Platz belegte Peter Dangel mit seinen Blauen Wienern, für die er 381,5 Punkte bekam. Den Ehrenpreis des Kaninchen-Landesverbands Württemberg-Hohenzollern bekam Wolfgang Herwanger für seine Kaninchen der Rasse Sachsengold (377,5 Punkte). Herwanger hatte auch die beste Häsin der Schau im Stall stehen. Seine Holländer-Häsin japanerfarbig-weiß wurde vom Preisrichter mit 96 Punkten bewertet. Dies ist bei einer sogenannten Zeichnungsrasse ein sehr beachtliches Ergebnis. Den besten Rammler hingegen hatte Peter Dangel. Das Vatertier seiner Blauen Wiener bekam 96 Punkte.

Beim Geflügel stritten schon mehr Züchter um die Meistertitel. Lothar Hoffmann belegte mit seinen schwarzen Zwerg-Australorps und 472 Punkten den dritten Platz. Auf dem zweiten Platz landete Karl-Heinz Miehle, er bekam für seinen schwarzen Zwerg-Orpington 474 Punkte. Er wurde nur von seinem Bruder Martin Miehle mit seinen schwarzen Araucana und 477 Punkten geschlagen. Bei den Tauben ergatterte Günter Kummer 473 Punkte für seine weißen Kölner Tümmler und bekam dafür den Titel des ersten Vereinsmeisters in der Sparte der Tauben verliehen.

Seit langem gab es den Titel des Jugend-Vereinsmeisters zu vergeben. Mit besonderer Freude ging die Auszeichnung an Jugend-Züchter Gregor Blaser, der für seine Zwerg-Wyandotten silberfarbig-gebändert 477 Punkte bekam – eine sehr beachtliche Leistung des Jugendzüchters. Auch vom Geflügel-Landesverband gab es Landesverbands-Ehrenpreise zu vergeben: jeweils an Martin Preisinger mit Amrocks gestreift und Lothar Hoffmann mit Zwerg-Australorps schwarz (beide 96 Punkte). Die beste Henne der Schau legt ihre Eier bei Martin Miehle ins Nest (Araucana schwarz, 97 Punkte). Der beste Gockel der Schau kräht bei Jugendzüchter Gregor Blaser auf dem Misthaufen und gehört der Rasse Zwerg-Wyandotten silberfarbig-gebändert an. Der Hahn wurde mit 97 Punkten bewertet.

An die Aussteller des Kleintierzuchtvereins Federsee gab es auch noch Meistertitel zu vergeben. Dritter Vereinsmeister wurde Barbara Fiese und Zwerg-Wyandotten gelb (367 Punkte). Zweiter Vereinsmeister wurde Berthold Buck mit Antwerpener Bartzwerge goldhalsig (376 Punkte). Und der Titel des ersten Vereinsmeisters ging an Alfons Moll mit Rheinländer schwarz und 381 Punkten. Bei den Tauben wurde Anton Fiesel mit Fränkischen Feldtauben rot und 376 Punkten erster Vereinsmeister. Der Landesverbands-Ehrenpreis des Geflügel-Landesverbandes ging an Alfons Moll, der mit seiner schwarzen Rheinländer-Henne 97 Punkte ergatterte und damit das beste Tier der Alleshauser Züchter hatte. Die Preise wurden hier von Vorsitzenden Achim Ringeis übergeben.