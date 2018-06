Den Segen für einen unfallfreie Saison erbitten

Zum Start in die neue Motorradsaison lädt die Bad Buchauer Narrenzunft Moorochs am Samstag, 7. Mai, zur Motorradsegnung an der Stiftskirche ein.

Auch wenn der Frühling bislang auf sich warten lässt: Bald wird das Motorrad wieder aus dem hinteren Winkel der Garage geholt, geputzt, poliert und für die erste Spritztour aufgetankt. Der ökumenische Wortgottesdienst für die Motorradfahrer beginnt am 7. Mai um 16 Uhr gleich mit der eigentlichen Motorradweihe. Musikalisch umrahmt wird sie von der Schalmeiengilde der Moorochsenzunft. Pfarrer Martin Dörflinger und Pfarrer Markus Lutz werden gemeinsam den Segen für eine unfallfreie Saison erbitten. Organisiert wird diese Segnung nun schon zum dritten Mal von den „Motorradfreunden der Narrenzunft Moorochs“.

Ob Oldtimer-Vespa oder nagelneuer Motorroller, schnittige Kawasaki oder coole Moto Guzzi: Zu diesem Treffen könne alles mitgebracht werden, was zwei Räder, einen Lenker und einen Motor habe, so die „Motorradfreunde“.

Nach der Segnung findet eine kleine gemeinsame Rundfahrt statt, die zuerst über den Marktplatz führt und ihr Ende in einem gemütlichen Bikertreff am oder im Zunftheim der Moorochsenzunft am Narrenbrunnen beim Schlossplatz finden wird. Für Fahrzeuge bis 125 Kubikzentimeter Hubraum bieten die Organisatoren eine extra Tour an. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.