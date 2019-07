Den Eiszeitpflanzen wird es heiß

Wochenlange Sommerhitze, dann wieder unwetterartige, geradezu tropisch Regenfälle: Der Klimawandel beschäftigt die Menschen. Was Wissenschaftler schon einige Zeit prognostizieren, zeigt sich zunehmend in der Natur. Auch am Federsee sind Auswirkungen feststellbar, berichtet Jost Einstein vom Nabu-Naturschutzzentrum Federsee.

„Federsee statt Mittelmeer: Den Eiszeitpflanzen wird es zu warm und südeuropäische Arten etablieren sich zunehmend. Dieses Szenario ist realistisch“, stellt Jost Einstein, Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee, fest. Einer der Belege heißt Crocothemis erythraea, die Feuerlibelle. Ursprünglich in Afrika und in warmen Regionen Südeuropas beheimatet, besiedelt sie mittlerweile auch den Federsee. Dort trifft sie auf die Frühe Heidelibelle, die Südliche Blaupfeil-Libelle und die Wespenspinne, allesamt Vertreter der Mittelmeer-Tierwelt. „Wärme liebende Arten profitieren vom Klimawandel, vor allem Arten, die fliegen und damit schnell neue Lebensräume erschließen können“, erläutert Einstein. Aber auch Pflanzen können einwandern. So hat die Mistel, deren Samen von Vögeln transportiert werden, ihre Verbreitung in den vergangenen 30 Jahren vom milden Bodensee bis an den Federsee ausgedehnt.

Schwierig werde es dagegen für heimische Arten, die auf eher kühle Klimazonen angewiesen sind. Sie müssen nach Norden oder in höhere Regionen abwandern. Für wenig mobile Arten sind die Fluchtmöglichkeiten jedoch begrenzt. Leben sie in kleinen, isolierten Verbreitungsgebieten, wie Gebirgs- oder bestimmte Moorbewohner, haben sie ein existentielles Problem. „Wenn Schutzgebiete nicht durch geeignete Korridore verbunden oder die Berge genügend hoch sind, sind Wanderungen nicht möglich. So können ganze Populationen erlöschen“, so der Experte. Besonders gefährdet sind die Eiszeitrelikte am Federsee, wie das gelb blühende Karlszepter oder die Uralameise. „Aber auch derzeit noch häufige Schmetterlinge wie der Randring-Perlmutterfalter können zu Verlierern der Klimaerwärmung werden“, vermutet Einstein.

Vögel spiegeln den Klimawandel wider

Einige Vogelarten haben vom Klimawandel profitiert. Dazu gehören das Blaukehlchen und das Schwarzkehlchen, die früher nur in den wärmsten Regionen Baden-Württembergs zu Hause waren und sich in den vergangenen 20 Jahren am Federsee als Brutvogel etabliert haben. Doch der Wandel bringt auch Nachteile. So zeigen Wiesenpieper und Bekassine, die in Süddeutschland am südlichen Rand ihres Verbreitungsgebiets leben, überall die Tendenz zur Abnahme. Bisher wenig beachtet sind die Folgen der in den vergangenen Jahren zunehmend auftretenden Starkregenereignisse im Sommer. Die Überschwemmungen richten nicht nur enorme wirtschaftliche Schäden an. „In den letzten zehn Jahren hatten wir am Federsee eine ganze Reihe von Jahren, in denen das Moor mitten in der Fortpflanzungszeit großflächig und außergewöhnlich hoch überstaut wurde. Der Fortpflanzungserfolg bei den Vögeln und Insekten war teilweise katastrophal“, so Einstein. Auch wenn die Moorarten auf gelegentliches Hochwasser eingestellt sind, mache sich die Häufung dieser Extremjahre mittlerweile in Form abnehmender Bestände bemerkbar.

Es gibt Gewinner und Verlierer

Die veränderten Temperaturen wirken sich auch auf die Vegetationsentwicklung aus. Das Federseemoor friert im Winter nicht mehr wie früher durch. Die Pflanzen treiben im Frühjahr zeitiger aus und Büsche und Bäume wachsen viel stärker als früher. „Unser Aufwand zur Offenhaltung der Moorwiesen über die Landschaftspflege hat sich in den letzten 20 Jahre drastisch erhöht“, sagt Einstein. Aber auch die Insekten entwickeln sich früher. Das kann den Langstreckenziehern unter den Vögeln Probleme bereiten. „Weil sie in Afrika nicht wissen können, wie das Wetter bei uns ist, sind ihre Zugzeiten genetisch fixiert. Sie kommen so zu uns, dass die Aufzucht der Jungen in die Zeit fällt, wo bei uns die meiste Nahrung verfügbar ist“, weiß der Ornithologe. Wenn aber die Insekten ihren Zenit schon überschritten haben, kann es zu Nahrungsengpässen und damit zu vermindertem Bruterfolg kommen. Zwar haben einige Vogelarten ihre Ankunftszeiten in Europa schon um einige Tage nach vorne verlegt. Doch genetische Änderungen brauchen Zeit.

Auch wenn es durchaus Gewinner gibt, wird sich der Klimawandel in der Summe negativ auf die Vogelwelt in Europa auswirken. Zu dem Ergebnis kommt eine internationale Studie von Birdlife International, eine internationale Organisation zum Schutz der Vögel, und dem European Bird Census Council, bei der Wissenschaftler die Datensätze von 50 000 Vogelbeobachtern auswerteten und ihr Augenmerk auf 51 Vogelarten aus 18 europäischen Ländern legten. Vor allem Vögel mit Verbreitung in kälteren Regionen identifizierte die Studie als Verlierer des Klimawandels.