„Dem Marienheim zuliebe“: Frauen stricken für den Adventsbasar

Das Marienheim Bad Buchau öffnet am Samstag, 24. November, von 14 bis 17 Uhr seine Türen zum Adventsbasar. Bereits seit Jahresbeginn treffen sich die Strickerinnen jeden Freitagnachmittag im Heim, um mit den Bewohnern zu stricken, zu basteln und zu erzählen. Dabei ist wieder eine große Zahl an Socken, Schals und Mützen sowie Puppen, Gestecken und vielen anderen Dingen mehr entstanden. Neben der Freitagsgruppe beteiligen sich auch einige Frauen aus Buchau und den Federseegemeinden an der Strickarbeit und liefern ihre Produkte regelmäßig bei der Strickgruppe ab. In der Beschäftigungstherapie wird darüber hinaus mit den Bewohnern an verschiedenen Basteleien gearbeitet und einige Mitarbeiter der Betreuungsgruppe haben Weihnachtsbredla gebacken. Alle Beteiligten hoffen auf einen regen Besuch, um nach dem Motto „dem Marienheim zuliebe“ mit dem Erlös wieder etwas für das Heim anschaffen zu können, was den Bewohnern zu einem angenehmeren Aufenthalt verhilft. Während der Öffnungszeit laden die Mitarbeiter der Einrichtung zu Kaffee und Kuchen ein. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, den Stand der Bürgerinitiative beim Buchauer Weihnachtsmarkt am Sonntag, 16. Dezember, zu besuchen. Foto: privat