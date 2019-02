Dekan Koepff sagt den Buchauern Adé

Dekan Hellger Koepff wird am Sonntag, 17. Februar, in der evangelischen Kirche Bad Buchau predigen. Beginn ist um 10 Uhr. Dekan Koepff wird im November in den Ruhestand gehen und macht nun sozusagen eine „Abschiedstournee“ durch die Kirchengemeinden im evangelischen Kirchenbezirk Biberach. Bad Buchau ist eine der ersten Stationen. Hellger Koepff ist seit fast 16 Jahren Dekan in Biberach. Im Mai 2003 hat Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm Koepff in sein Amt eingeführt. Zugleich war er als Pfarrer der Biberacher Stadtpfarrkirche tätig.