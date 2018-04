Debüt mit neuer Dirigentin

Fast komplett gefüllt ist der Große Saal des Kurzentrums beim Kurkonzert mit der Jugendkapelle Federsee Five gewesen. Mona Storrer, seit vergangenen September neue Dirigentin der Jugendkapelle, hatte die Stücke hervorragend ausgewählt und mit den 38 Mitgliedern fleißig geprobt. Moderne Stücke wie „I Will Survive“, „Pirates of the Carribean“ und „Funky town” waren zu hören, jeweils von Mitgliedern der Kapelle angekündigt. Das Proben hatte sich gelohnt. Das Konzert war ein voller Erfolg und wurde mit viel Applaus honoriert. Neue Mitglieder in der Jugendkapelle sind willkommen. Foto: privat