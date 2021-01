„Das unkomplizierte Miteinander beibehalten“

Die kleine Gemeinde Moosburg zwischen Federsee und Bussen hat auf menschlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie gesetzt. Welchen Effekt das hatte und wie die Gemeinde ihre anstehenden Projekte anpacken will, das hat SZ-Redakteurin Annette Schwarz den Moosburger Bürgermeister Klaus Gaiser gefragt.

Wie haben Sie das Ausnahmejahr 2020 erlebt?

Klaus Gaiser: Das vergangene Jahr war durch die Corona-Pandemie für uns alle eine große Herausforderung. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation und den fortlaufenden Informationen über die ständig aktualisierten Regeln der Corona-Verordnungen war der Alltag für unsere Mitbürger in der Gemeinde im Jahr 2020 mehrfach eingeschränkt, sei es beruflich wie auch privat. Es mussten öffentliche und private Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, wie zum Beispiel das Adelindisfest, die Aktion Tätiger Umweltschutz, Geburtstagsfeste, Familienfeiern und vieles mehr. Auch das Vereinsleben in unserer Gemeinde wurde durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen, es durften zum Beispiel keine Feuerwehrübungen mehr stattfinden, die geplante Radtour sowie das Maibaum aufstellen und das Maifest, das durch die Freiwillige Feuerwehr organisiert worden wäre, musste alles abgesagt werden. Auch sportliche Aktivitäten in der Gemeinde konnten nicht stattfinden. Bei unserem Rathausumbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses machte sich die Corona-Pandemie leider insofern auch bemerkbar, dass hier zeitliche Verzögerungen im Bauablauf entstanden sind, da verschiedene Handwerksbetriebe durch Corona eingeschränkt waren.

Was war für Sie das Außergewöhnliche in dieser Zeit?

Eine Besonderheit war für mich auch, dass das Rathaus eine Zeit lang für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben musste, sodass Besucher nur noch mit Voranmeldung kommen durften. Trotz des erhöhten Aufwands in der Corona-Pandemie hat es auch in dieser außergewöhnlichen Zeit meines Erachtens gut funktioniert, die Anliegen und das Tagesgeschäft unserer Gemeinde zufriedenstellend durchzuführen.

Was mich besonders gefreut hat, und darauf bin ich auch sehr stolz, ist die Tatsache, dass von unserem Team „Sorgende Gemeinschaft“ sowie von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und von den Gemeinderäten unaufgefordert freiwillige Hilfe und Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen in unserer Gemeinde angeboten wurden.

Was hat in der Krisenzeit noch gut in Ihrer Gemeinde funktioniert?

Aufgrund unserer hervorragenden Dorfgemeinschaft und durch die Unterstützung der ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer in der Gemeinde konnten wir gemeinsam trotz der Corona-Pandemie Einiges im Jahr 2020 verwirklichen. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger zeigten Verständnis für die besondere Situation mit Corona und hielten sich vorbildlich an die Regeln der Corona-Vorschriften. Dafür möchte ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein großes Lob aussprechen. Dazu beigetragen haben auch Toleranz, Einsicht und Verlässlichkeit.

Welche Herausforderungen erwarten Sie und Ihre Gemeinde im neuen Jahr?

Trotz der Corona-Einschränkungen haben wir geplant, den Rathausumbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses sowie die anstehende barrierefreie Dorfplatzgestaltung in Moosburg unter Einhaltung der Hygienebedingungen im Jahr 2021 fertigzustellen. Außerdem steht zur Weiterentwicklung der Infrastruktur in der Gemeinde der Breitbandausbau an.

Wie wird 2021 in Ihrer Gemeinde abseits von Corona bringen?

Durch die Corona-Pandemie hat sich meines Erachtens Folgendes herauskristallisiert: Maßgebend sind die „wahren Werte“, nicht die „Warenwerte“. Dieser Grundsatz ist sehr wichtig in dieser Zeit und sollte abseits von Corona auch für die Zukunft beibehalten werden. Es sollen wieder mehr unsere Mitmenschen wie auch unsere schöne Umgebung in der Region im Vordergrund stehen und wertgeschätzt werden.

Persönliche Begegnungen, das gewohnte Vereinsleben, öffentliche Veranstaltungen und private Feiern sollen hoffentlich bald wieder möglich sein und der Alltag von jedem Einzelnen soll wieder zur Normalität zurückkehren. Meiner Meinung nach ist derzeit das Wichtigste, dass wir gesund bleiben und keine späteren Folgen durch Corona unsere Gesundheit beeinträchtigt.

Was möchten Sie Ihren Bürgern in dieser schwierigen Zeit mit auf den Weg geben?

Wir müssen alle gemeinsam weiterhin so verständnisvoll und gewissenhaft miteinander umgehen und unseren enormen Zusammenhalt sowie die Rücksichtnahme aufeinander und das unkomplizierte Miteinander beibehalten. Ich wünsche uns allen ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und dass wir diese herausfordernde, anstrengende Zeit alle gemeinsam gut überstehen. Ich wünsche jedem einzelnen, dass er gesund bleibt und dass bald wieder Normalität in unser Leben und unseren Alltag einkehrt.

Auf was freuen Sie sich persönlich, wenn die Krise überwunden sein wird?

Ich freue mich besonders mit allen Mitmenschen, wenn wir die Corona-Pandemie gesund überstehen, dass wir alle wieder wie gewohnt unserem Beruf, dem Vereinsleben wie auch unseren Hobbys ohne irgendwelche Einschränkungen nachgehen können. Dazu gehören auch die runden Geburtstage und Jubiläen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ich wieder wahrnehmen und ihnen meine persönlichen Glückwünsche überbringen kann.

Auch wollen wir wieder unsere sozialen Kontakte pflegen können, in dem wir wieder Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen sowie Familienfeste entsprechend feiern können und wieder öffentliche Veranstaltungen wie auch Firmenfeiern und vieles mehr stattfinden können. Die Vereine sollen wieder wie gewohnt ihre Aktivitäten ausführen können.

Ich wünsche, dass dies bald wieder möglich sein wird und hoffe, dass wir alle die Corona-Pandemie gut und gesund überstehen. In diesem Sinne wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gutes Jahr 2021, viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit.