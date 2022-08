Das „Superfood“ der Steinzeit entdecken

Heutzutage ist „Superfood“ in aller Munde, doch auch die steinzeitlichen Menschen wussten, welche Pflanzen einfach viel mehr als ein kulinarischer Genuss waren. Archäologin Bettina Reicke stellt diese vielfältigen pflanzlichen Helfer am Sonntag, 4. September, von 11 bis 17 Uhr im Federseemuseum vor. „Wildobst, Kräuter & Co. –,Superfood’ der Steinzeit“ heißt das Motto des Vortrags, teilt das museum in einer Vorschau mit.

Holunderblüten, um Krankheiten auszuschwitzen, Wildobst wie Äpfel als wertvolle Vitamin- und Nährstofflieferanten oder leckere Haselnüsse für eine gesunde Fett- und Energiezufuhr – in den Ausgrabungen am Federsee findet sich eine breite Palette an verschiedenen Pflanzen, die wir als „Superfood“ bezeichnen würden. Diese wussten schon die Menschen vor vielen Jahrtausenden zu nutzen, haben sie schließlich diese gesammelt und in den Dörfern verarbeitet. Bettina Reicke gibt einen fundierten Überblick über diese besonderen Pflanzen. Dabei zeigt sie welche Pflanzen gefunden und wie sie vermutlich genutzt wurden. Denn neben dem Verzehr konnten Mohn, Oregano und Co. vielseitig als Droge, Heilpflanze oder manchmal auch zum Färben verwendet werden.