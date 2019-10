Das Siegel der Liebe für jeden Gläubigen

Unter dem Motto „Today is the day“ haben am vergangenen Samstag in der Bad Buchauer Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus 54 Jugendliche aus der ganzen Seelsorgeeinheit Federsee das Sakrament der Firmung empfangen.

In Begleitung von Pfarrer Martin Dörflinger, Vikar Thomas Kley, Diakon Thomas Lerner und Pater Karl König nahm Bischof Gebhard Fürst aus Rottenburg die Firmspendung vor. Das diesjährige Motto nahm Bezug auf die Worte Jesu im Evangelium des Firmgottesdienstes: Heute habe sich das Wort, das zuvor verkündet wurde, erfüllt. Die Federsee-Band begleitete den feierlichen Gottesdienst musikalisch.

Bei der Firmspendung zeichnete Bischof Fürst jedem einzelnen Firmbewerber mit Chrisam das Kreuzeszeichen auf die Stirn und sprach: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes , den Heiligen Geist“ und hatte auch für jeden persönliche Worte übrig. Christen früherer Jahrhunderte haben die Firmung als Besiegelung oder Versiegelung bezeichnet. Was ein Siegel trägt, ist bestätigt und geschützt. Ein Mächtiger hat sich seiner angenommen. Die Firmung ist das Siegel der Liebe Gottes für jeden, die Gott in der Taufe den Kindern geschenkt hat.