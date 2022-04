Das Ponticelli Ensemble spielt „Back in Black“ .

Das Ponticelli Ensemble aus Aulendorf spielt am Sonntag, 10. April, dem Palmsonntag um 17 Uhr im Goldenen Saal sein aktuelles Programm „Back in Black“. Erstmals seit Beginn der Pandemie kann das Ensemble seine Zuhörer wieder in Bad Buchau mit seiner unverwechselbaren Musik begeistern, wie die Tourist-Information in einer Pressemeldung mitteilt. Mit Streichinstrumenten, Piano und Percussion entführt das Ensemble in die vielfältige und inspirierende Welt aus verschiedenen Epochen.

Auf dem Programm stehen klassische Stücke von Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Illjitsch Tschaikowski und Antonín Dvořák, modernere Arrangements wie der Rockklassiker „Radioactive“ von der Band Imagine Dragons, als auch feurige, romantische Stücke von Florian Hermann und Charles Aznavour. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.