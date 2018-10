Das Orchester Sedelmayr spielt beim zweiten Schlosskonzert in Bad Buchau

Im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau konzertieren am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr die vielfach ausgezeichnete Solistin Katjana Sedelmayr und das international renommierte Orchester der Musikschule Sedelmayr in einer auf die Akustik des Goldenen Saals abgestimmten Konzertbesetzung. Deren langjährige Spitzenspielern aus dem Orchester und Nachwuchskünstlern können gemeinsam auf eine Erfahrung von über 1000 Konzerten in 60 Jahren zurückblicken, so die Ankündigung.

Die von Ingrid Sedelmayr ins Leben gerufene Schlosskonzertreihe der Solistin, des Orchesters und der Musikschule ist am 29. September im Marmorsaal des Schlosses Aulendorf eröffnet worden. Das zweite Schlosskonzert bietet jetzt auch jenen Interessierten Gelegenheit zum Dabeisein und Miterleben, die im voll besetzten Konzert im Marmorsaal des Schlosses Aulendorf keinen Platz mehr gefunden haben.

Großaufgebot an Schlagwerk

Im „Klangrendezvous Akkordeon & Gitarre“ begegnen sich umgeben von einem Großaufgebot an Schlagwerk, Latin Percussion und Pauken in fein kultivierter Klangkunst auf Tasten- und Saiteninstrumenten der Akkordeon- und Gitarrenfamilie zwei Instrumente, deren Möglichkeiten, sich musikalisch auszudrücken, vielfältiger nicht sein könnten, heißt es in dem Pressetext. Akkordeon und Gitarre zeigten sich im Klangrendezvous auf einem in jahrzehntelanger Weiterentwicklung des Instrumentenbaus gewachsenen Instrumentarium, wie es Solistin und Orchester in eine neue Zukunft trägt, in unterschiedlichsten Facetten spieltechnischer Ausdrucksformen, heißt es weiter. Diese gewähren nicht nur einen Einblick in die künstlerische Werkstatt der international bekannten Solistin Katjana und des Orchesters Sedelmayr, sondern öffnen auch ein Fenster zur Welt des musikpädagogischen Arbeitens mit Nachwuchskünstlern.

Die stilistische Breite des abwechslungsreich angelegten Programms reicht mit kompositorischen Blitzlichtern von Johann Sebastian Bach über Joaquín Rodrigo bis zu Astor Piazzolla und Andrew Lloyd Webber wie auch Farbtupfern aus der Sedelmayr’schen Kompositionsfeder vom Barock bis zur Moderne. Im Mittelpunkt stehen neben Spezialitäten klassischer Originalliteratur schwäbische, spanische, brasilianische und argentinische Impressionen mit einem Überraschungspaket an Variationen, nicht zuletzt über Tango nuevo.