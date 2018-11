Für ihren Einsatz bei Gesundheitsthemen hat die Bad Buchauer Federseeschule erst vor kurzem alle sechs Sterne des Landkreises Biberach abgeräumt (SZ berichtete). Nun überzeugten die Schüler auch die Politprominenz von ihrem Engagement. Sozialminister Manfred Lucha, Dr. Bernadette Klapper, Bereichsleiterin der Robert-Bosch-Stiftung, Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Kreisgesundheitsamts, und Bürgermeister Peter Diesch zeigten sich tief beeindruckt, was hier in Sachen Prävention geleistet wird.

Pflichtbewusst und zuverlässig sind die Schülerlotsen der Federseeschule jeden Morgen im Einsatz. Erkennbar an Warnweste, neongelber Schirmmütze und Winkerkelle sorgen sie für die Sicherheit der Schüler auf dem Schulweg, halten den Verkehr auf und helfen den Schülern über die Straße. 47 von ihnen gibt es an der Federseeschule und Laura Blersch ist eine von ihnen. Warum sie und ihre Mitstreiter sich engagieren? „Weil wir Kindern helfen und Vorbild sein wollen – und außerdem macht uns die Tätigkeit tierischen Spaß.“

Doch die Schülerlotsen sind nur eines von vielen Präventionsprojekten an der Federseeschule. Medienagenten vermitteln ihren Mitschülern Risiken und Chancen der digitalen Medien, Sportmentoren begleiten die jüngeren Schüler in den Schwimmunterricht und stehen als Ansprechpartner für den Sport zur Verfügung, im Schulsanitätsdienst leisten die Schüler im Notfall Erste Hilfe, Vielfalts-Coaches machen sich gegen Hass, Gewalt und Diskriminierung stark, Pausen-Buddies sorgen für Ordnung auf dem Pausenhof und die Pausenengel in der Grundschule helfen den ganz kleinen Schülern beim Jacken schließen und Schuhe zubinden. Allen Schülern stehen in ihren Projekten feste Ansprechpartner zur Verfügung – doch eigentlich nehme sich die ganze Schule des Themas Prävention an, betonte Schulleiterin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt.

Die Besucher zeigten sich von so viel Engagement tief beeindruckt. „Das hier ist eine beseelte Schule“, urteilte Sozialminister Manfred Lucha nach der Präsentation. „Das gefällt mir, ich sehe hier lauter starke, witzige, aufgeweckte junge Leute.“ Und in Bezug auf Prävention meinte der Grünen-Politiker aus dem Wahlkreis Ravensburg: „Wer für andere Verantwortung übernimmt, übernimmt auch für sich selbst Verantwortung.“