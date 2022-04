Das gefährlichste Hobby der Welt? Nein, das Beste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 9. April fand die Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Betzenweiler endlich wieder statt. Auch geprobt wird wieder, was den Sängerinnen und Sängern die letzten zwei Jahre sehr fehlte. Die 1. Vorsitzende Martina Merkle begrüßte alle Chormitglieder recht herzlich sowie Georg Gehweiler, als Vertreter für Bürgermeister Wäscher und den Gemeinderat. Leider waren die Berichte der Schriftführerinnen Doris Menz und Lisa Rothermel eher mager und die Berichte der 1. Vorsitzenden Martina Merkle sowie beider Chorleiter Daniela Heinrich und Josef Menz auch eher traurig im Vergleich zu den Jahren vor Corona.

Noch während Corona verließ uns Patricia Falkenberg als Chorleiterin des VoiceProjekts – doch Gott sei Dank sprang Josef Menz kommissarisch ein. Und trotz allem war eines klar: Das Vereinsleben war noch intakt und das alljährliche Grillfest im August konnte beide Jahre stattfinden. Neben Bratwurst mit Kartoffelsalat waren sich alle Mitglieder einig: Endlich wieder singen! Und nicht nur darin bestand Einigkeit, sondern auch bei den Wahlen: Alle (neu) gewählten Ausschuss-Mitglieder wurden einstimmig gewählt. Regina Kneißle gab nach 30 Jahren ihr Amt als Kassier an Bernhard Roser ab. Lisa Rothermel gab ihr Amt als 2. Vorstand an Sarah Jünger weiter. Den dadurch freigewordenen Platz im Ausschuss, besetzte Anna Mattmann. Auch Karin Schönweiler wurde in ihrem Amt als Beisitzerin bestätigt.

Stolz über das Engagement der beiden Chöre, bedankte sich die 1. Vorsitzende Martina Merkle beim Ausschuss und allen Mitgliedern. Anschließend wurden geehrt: für 10 Jahre Treue zum Chorgesang Regina Traub, Michael Kniele, Michael Eisele und Fritz Gresser. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ehrte Martina Merkle anschließend die beiden scheidenden Sängerinnen Gerda Hager und Anneliese Mattmann für 50 Jahre Treue! Georg Gehweiler bedankte sich im Namen der Gemeinde und hielt eine außerordentliche Laudatio – mehr als angemessen für ein 50-jähriges Jubiläum. Den Ausklang fand dieser schöne Abend mit einem gemeinsam gesungenen Lied. Doch für dieses Jahr stehen noch Projekte an: Wir suchen eine Klavierbegleitung für die New Voices, sowie eine Chorleitung für das VoiceProjekt. Beide Chöre freuen sich auch über gesanglichen Zuwachs – egal ob neue oder altbekannte Gesichter! Nähere Infos unter: www.voiceprojekt.de/kontakt.