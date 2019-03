Das Engagement zieht weitere Kreise

Seit seiner Gründung 2016 hat der Bad Buchauer Diakonieladen „Ansichtssache“ über 23 000 Euro für soziale Zwecke gespendet – jedes Jahr etwas mehr. Doch jetzt hat das Team des Secondhand-Ladens in der Schussenrieder Straße sich selbst übertroffen und kann eine rekordverdächtige Spende ausschütten: 11 000 Euro fließen an 15 gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Initiativen in der Federseeregion und darüber hinaus.

2019 ist noch keine drei Monate alt, da überrascht das „Ansichtssache“-Team unter Melanie Haas schon mit einem neuen Spendenrekord über 11 000 Euro. Zum Vergleich: Im Gründungsjahr 2016 war noch vorsichtiges Wirtschaften angesagt, 4750 Euro kamen aber auch damals schon für zehn Einrichtungen und Vereine im Federseegebiet zusammen. 2017 spendete der Diakonieladen bereits 7000 Euro, 2018 dann – verteilt auf zwei Spendenübergaben – knapp 5000 Euro und 6300 Euro.

„Die Nachfrage steigt immer mehr, die Klientel wächst“, freut sich Elisabeth Sandmaier, die zusammen mit Melanie Haas, Ilse Rommel, Helene Braun und Marieluise Ostgathe zum Leitungsteam der „Ansichtssache“ gehört. „Alle Rücklagen sind abgedeckt und wir brauchen ja nichts auf die hohe Kante zu legen.“ Die „Ansichtssache“ steht unter der Trägerschaft der Diakonie Biberach und ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter nehmen gut erhaltene, gespendete Kleidung an, sortieren sie, zeichnen sie aus und verkaufen sie zum kleinen Preis weiter. Der Gewinn ist ausschließlich für den guten Zweck bestimmt.

Doch damit nicht genug. Wer die „Ansichtssache“ unterstützt, kann gleich auf mehrfache Weise Gutes tun. Gebrauchte Kleidung wird hier nicht einfach weggeworfen, sondern findet ganz im Sinne der Nachhaltigkeit einen neuen Besitzer. Davon profitieren zum einen Bedürftige, die den günstigen Preis schätzen. Aber nicht nur.„Was inzwischen sehr bewusst wird, ist der ökologische Aspekt“, hat Sandmaier beobachtet. Immer mehr Kunden entscheiden sich ausdrücklich für Second-Hand-Mode – und damit gegen gedanken- und maßlosen Konsum, bei dem es häufig die Umwelt und ausgebeutete Arbeiter sind, die den Preis für unsere günstige, schnelllebige Mode bezahlen. „Wir haben aber auch wirklich sehr schöne Sachen, sehr modisch, bei denen wir uns selber manchmal wundern, dass die Leute sie weggeben“, sagt Sandmaier. Doch einen Fehlkauf zu tätigen oder aus den Kleidungsstücken „herauszuwachsen“, das sei wohl jedem schon mal passiert.

Nahezu täglich erhält das Team der „Ansichtssache“ neue Ware, auch mal zwölf große Altkleidersäcke auf einen Schlag, so Sandmaier. Wie gut, dass der Diakonieladen seit April 2017 die Ladenfläche um eine kleine Wohnung erweitern konnte. Seither steht mehr Platz für das Lager zur Verfügung, aber auch eine kleine Sport- und Herrenabteilung wurde eingerichtet. Überhaupt hat sich das Sortiment seit Beginn erheblich erweitert. Die „Ansichtssache“ führt nicht nur Mode für jede Saison und für Babys bis zum Seniorenalter, sondern auch Nacht- und Bettwäsche, Bademode, Bademäntel, Taschen, aber auch Spielsachen und Bücher. Immer wieder locken die Ehrenamtlichen mit Sonderaktionen, Winter- und Sommerschlussverkauf oder zuletzt ein großes Kostümangebot für die Fasnet. Zu den Kunden zählen Kurgäste wie Einheimische, wobei sich das Einzugsgebiet über das Federseegebiet hinaus bis nach Bad Schussenried und den Raum Riedlingen erstreckt.

Trotz der tollen Nachfrage möchte das „Ansichtssache“-Team die Öffnungszeiten zumindest vorerst nicht erweitern. Denn der Arbeitsaufwand im Hintergrund ist enorm. Statt anfangs 14 hat sich der feste Helferstamm mittlerweile zwar auf 23 vergrößert, doch die Ehrenamtlichen haben nach wie vor alle Hände voll zu tun und neue Helfer sind nach wie vor sehr willkommen. Auch eine Syrerin gehöre zum Team, sagt Sandmaier; sie habe große Freude an der ehrenamtlichen Arbeit in der „Ansichtssache“, die sie unter Leute bringt und ihre Deutschkenntnisse verbessert. „Unter den Mitarbeiterinnen haben sich auch richtige Spezialisten herausgebildet“, erzählt Sandmaier. „Wir haben Näherinnen, eine professionelle Buchhalterin, andere dekorieren gerne und es gibt auch einige Herren, die wir jederzeit fragen können, wenn Regale umgebaut werden müssen.“ Ein großer Aufwand ist auch das Sortieren und Auszeichnen der Ware. Was sich nicht mehr zum Verkauf eignet, aber qualitativ noch in Ordnung ist, spendet das Team etwa an die Alb-Donau-Rumänienhilfe von Günther Wiedemann aus Dürmentingen.

An dieses Projekt fließt diesmal auch ein Teil der Spenden. 500 Euro seien als Transporthilfe bestimmt, erklärt Sandmaier (siehe Kasten). Aber auch an die beiden Kirchengemeinden in Bad Buchau wolle man etwas zurückgeben. Mit 1500 Euro möchte die „Ansichtssache“ etwa einen Beitrag für das Mobiliar im evangelischen Gemeindehaus leisten. Anders als bei den vorherigen Spendenausschüttungen profitieren diesmal aber auch viele Projekte, Vereine und Einrichtungen außerhalb des Federseegebiets, etwa die Rettungshundestaffel Biberach oder die Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe Laupheim. Das Engagement des „Ansichtssache“-Teams zieht also immer weitere Kreise.