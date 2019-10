Dank an die Notfallsellsorger

Seit über 17 Jahren begleiten die Notfallseelsorger im Kreis Biberach bei akuten Notfall-und Krisensituationen Menschen. In einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Bad Buchau wurde den Notfallseelsorgern für den wertvollen Einsatz am Nächsten gedankt.

Übervoll war die Evangelische Kirche am Sonntag, viele Gottesdienstbesucher waren dabei in den lillafarbenen Schutzjacken mit der Aufschrift „Notfall-Seelsorge“ auszumachen. Bei seiner Begrüßung sagte Pfarrer Markus Lutz, selbst Notfallseelsorger, man wolle einfach einmal nur Danke sagen. Danke für den ehrenamtlichen Dienst in der Notfallseelsorge, der nicht immer einfach sei. Unser G laube, so Pfarrer Lutz, sei im Einsatz oft eine große Hilfe. Deshalb wurde der sonntägliche Gottesdienst für die Notfallseelsorger auch zur Feierstunde mit Ehrungen und Verabschiedungen. Diakon Hans Jürgen Hirschle, ebenfalls aktiver Notfallseelsorger, griff in seiner Predigt das Thema des vorangegangen Evangeliums auf. Eines der „Standartwunder“ Jesus der seinerseits über das Wasser zum Boot der Jünger gelaufen sein soll. Aber das Thema passte gut zu den Notfallseelsorgern, die im Einsatz auch immer in Situationen voller Untiefen und Abgründe gerufen werden können. Auch den Notfallseelsorgern werden immer wieder die Grenzen des eigenen Vertrauens nicht erspart bleiben. Oftmals sei Stille besser als tausend Worte wenn der Notfallseelsorger einem an Boden zerstörten Menschen gegenüber steht. All denen die sich, wie die Notfallseelsorger, Menschen in den „Stürmen des Lebens“ zuwenden sei der Dank dafür ausgesprochen. Die Lesungen und Fürbitten wurden von Mitgliedern der Notfallseelsorge vorgetragen bevor Iris Espenlaub, die Leiterin der NFS zur Ehrung für fünf, zehn und 15 Jahre Dienst in der Notfallseelsorge die betreffenden Personen nach vorne bat. Mit einer Urkunde und einem Präsent belohnt wurden auch einige Mitglieder die aus dem Dienst der Notfallseelsorge verabschiedet wurden. Mit dem Segensgebet klang der feierliche Gottesdienst danach aus.

Verabschiedungen aus dem Dienst der NFS:

Eberhard Seifried, Pamela Heidecker, Hermann Mueller, Franz Mattes, Barbara Baumann, Andrea Thimian, Bruno Seiler und Elfriede Eyssel.

Ehrungen für 5-Jahre Mitgliedschaft:

Claudia Eibofner, Rita Fisel, Eugen Haas, Thomas Härle, Ralf Klemm, Margarete Knecht, Rosemarie Löhe und Carina Reisacher.

Für 10-Jahre:

Birgit Grünelt, Doris Moll und Helmut Sontheimer

Für 15-Jahre:

Iris Espenlaub, Pfarrer Ernst Eyrich, Elfriede Eyssel, Sigrun Hanel, Diakon Hans-Jürgen Hirschle,

Pfarrer Markus Lutz, Carmina Reck-Wiedmann und Eugen Spieler.