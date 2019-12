Dürnauer Backhaus im SWR Dreharbeiten im Dürnauer Backhaus

Im Rahmen der SWR-Reportage „Die große Expedition in die Heimat – Adventszauber in Oberschwaben“ hat das Dürnauer Backhaus Besuch von einem Fernsehteam des SWR bekommen.

Gemeinsam mit der Backfrau und einigen Dürnauer Kindern wurden Nikoläuse gebacken. Dabei wurden sie vom Moderator Steffen König begleitet. Die Sendung wird am Freitag, 6. Dezember, von 20.15 bis 21 Uhr im SWR („Die große Expedition in die Heimat – Adventszauber in Oberschwaben“) ausgestrahlt.