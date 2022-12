Cyprianus-Chor Bad Buchau sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen „Adventssingen um den Kappler Brunnen“ am Vorabend vom zweiten Adventsonntag konnte der Cyprianus-Chor mehr als 500 Euro an die am Rett-Syndrom erkrankten Zwillinge, Helena und Marie aus Bad Saulgau, spenden. Hierfür möchten wir uns bei allen, die an diesem Abend mitgewirkt und mitgeholfen haben, ganz herzlich bedanken. Insbesondere möchten wir uns aber bei der Bläsergruppe der Stadtkapelle Bad Buchau bedanken für die musikalische Umrahmung und bei den zahlreichen Gästen, die unsere Aktion mit ihrer großzügigen Spende unterstützt haben. Foto: Menz Elisabeth