Clubturnier beim TC Bad Buchau – Anmeldefrist endet am Mittwoch

Nachdem wegen Starkregens die Plätze am ursprünglichen Termin gesperrt waren, musste das Doppel-Mixed-Turnier des Tennisclubs´ Bad Buchau auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Nun, nach zahlreichen Spielen in drei Gruppen mit jeweils vier Paarungen, setzten sich Joachim Schmid und Michael Stark durch und gingen als Siegerteam hervor. Von Freitag, den 9.September, bis Sonntag, 11. September, steht mit dem jährlichen Clubturnier bereits die nächste Veranstaltung beim TC Bad Buchau an. Gespielt werden Einzel in folgenden vier Kategorien: Aktive Damen, Aktive Herren, Hobby Damen und Hobby Herren. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 7. September, 18 Uhr, am Schwarzen Brett beim Vereinsheim möglich.