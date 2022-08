Clown Moki tritt in der Mehrzweckhalle in Betzenweiler auf

Beim Ferienproramm in Betzenweiler kommt am Samstag, 6. August, der Clown Moki in die Mehrzweckhalle. Bei gutem Wetter findet die Vorstellung im Freien statt. Die Veranstaltung des SV Betzenweiler beginnt um 14 Uhr, das Ende ist für etwa 17 Uhr geplant. Kinder dürfen gern die Familie sowie Freunde mitbringen. Der Eintritt koste für Kinder ab fünf Jahren sowie Erwachsene ein Euro. Für Kaffee, Kuchen sowie Getränke ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.