Chorgemeinschaft ehrt verdiente Mitglieder

Im Advent treffen sich die Mitglieder des Katholischen Kirchenchors Bad Buchau zum traditionellen „Cäcilienessen“, das nach der Patronin der Kirchenmusik benannt ist. Marianne Preißing, die Vorsitze des Stiftschors, freute sich, neben den Sängerinnen und Sängern mit ihren Partnern sowie Chorleiterin Renate Bechtle besonders auch Chorpräses Pfarrer Martin Dörflinger in der „Schöttle Stube“ des Kurzentrums begrüßen zu können.

Mit einer Schweigeminute wurde zuerst der verstorbenen Mitsängerin Anneliese Ehlhardt gedacht. Die Vorsitzende bedankte sich bei den Chormitgliedern und der Chorleiterin für den erbrachten Einsatz in diesem Jahr, was wieder zum Zusammenhalt der Chorgemeinschaft beigetragen habe. Das Cäcilienessen sei ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit bei vielen Auftritten und anderen gemeinsamen Aktivitäten. Mit Blick auf den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag gebe es beim Proben für die „Messe nach Weihnachtsliedern“ von Matthias Wolf allerdings noch einiges zu tun.

Im Anschluss an den kulinarischen Teil des Abends konnten vier Chormitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft mit insgesamt 150 Jahren im Stiftschor geehrt werden. Die Würdigung und Auszeichnung übernahm Pfarrer Martin Dörflinger, auch in seiner neuen Funktion als Dekanatspräses für Kirchenmusik: Anton Gaiser erfuhr seine Ehrung für 15 Jahre Sangestreue im Tenor, lobend hervorgehoben wurden auch seine Verlässlichkeit und seine praktischen Tätigkeiten bei den Vorbereitungen besonderer Chorauftritte oder anderer Aktionen. Seit 20 Jahren als zuverlässige und begeisterte Sängerin in der Altstimme im Stiftchor und auch im Vorstand des Stiftchors auf vielfältige Weise engagiert , wurde Regina Gnann geehrt. Beide erhielten eine Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart für ihren Einsatz „im Dienste der Kirchenmusik zum Lobe Gottes“.

Erna Baldauf singt seit 55 Jahren im Stiftschor als Sopransängerin und ist daneben mit großem Eifer und Erfolg als Kassenwartin und Chronistin des Stiftchors tätig und zeigt sich auch bei Arbeitseinsätzen sehr hilfsbereit. Von Jugendjahren an singt Maria Fieseler seit nunmehr 60 Jahren mit großer Zuverlässigkeit im Sopran, womit sie es inzwischen auf etwa 2700 Chorproben und ungezählte Chorauftritte und Mithilfen bei Gemeinschaftsveranstaltungen brachte. Mit jeweils zwei Ehrenbriefen des Cäcilienverbandes und des Diözesanbischofs Dr. Gebhard Fürst wurden die langjährigen Dienste der beiden Sängerinnen in ihrer Pfarrgemeinde gewürdigt sowie Dank und Glückwünsche übermittelt. Dem schlossen sich auch der Chorpräses und die Vorsitzende des Chores an, die allen vier Geehrten gratulierte und sich mit einem Blumenarragement bedankte.

Danach folgte der unterhaltsame Teil des Abends. Chorleiterin Renate Bechtle mit vorbereiteten Liedblättern und Pfarrer Martin Dörflinger als Gitarrist luden zum Singen adventlicher und winterlichen Jahreszeit passender Lieder ein, und zwischendurch trugen drei Chormitglieder mit kurzweiligen Geschichten zur Bereicherung des Abends bei.