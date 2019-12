Die bisherige Zeiterfassung der Stadt Bad Buchau basiert auf handgeschriebenen Listen und Exceltabellen. Täglich müssen die Mitarbeiter der Verwaltung ihre Arbeitszeiten dort eintragen und am Ende jeden Monats ihren Vorgesetzten bringen. Das ist aufwendig, fehleranfällig und einfach nicht mehr zeitgemäß. Doch damit ist jetzt auch in Bad Buchau bald Schluss: Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, im kommenden Jahr für rund 47 350 Euro ein webbasiertes System einzuführen.

Nach dem Arbeitszeitgesetz sind alle Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter und Angestellten aufzuzeichnen. Der Europäische Gerichtshof verlangt dafür ein objektives und verlässliches System. Diese Anforderungen sind am einfachsten mit einer webbasierten Zeiterfassung zu realisieren.

Zu diesem Schluss kommt zumindest ein Projektteam unter der Leitung von Hauptamtsleiterin Tanja Bloching, das seit August 2019 ein umfassendes Projektmanagement, die Zielsetzungen, eine Umfeld- und Risikoanalyse sowie einen Zeitplan zur Umsetzung erarbeitet hat. Ihr Ziel: bis 31. Dezember 2020 eine sinnvolle, einheitliche, genaue und verlässliche Art des Arbeitszeitmanagement in Verwaltung und städtischen Einrichtungen zu etablieren. Miriam Moll und Riana Schwarzer, beide Studentinnen des Studiengangs Public Management und während ihrer Praxiszeit in der Stadtverwaltung Mitglied im Projektteam, haben nun dem Gemeinderat das Ergebnis und die Vorschläge des Projektteams präsentiert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Zeiterfassung zu modernisieren. Die Firma Zeus/IVS bietet eine Scannerlösung, die neben der Verwaltung auch gut für den Bauhof und Kindergarten geeignet wäre. Der Bauhof stellt eine besondere Herausforderung dar. Hier erfassen die Mitarbeiter derzeit jede Tätigkeit auf Rapportzetteln, um sie intern mit den entsprechenden Kostenstellen verrechnen zu können. Allerdings konnte die Zirma Zeus/IVS auch auf Nachfrage keine Referenzen aus der Region vorweisen.

Das System des Anbieters Aida hingegen wird schon in mehreren Gemeinden wie Munderkingen, Scheer und Krauchenwies verwendet und die Resonanz sei dort sehr positiv, fassten die Studentinnen zusammen. Das System des dritten Anbieters Iteos sei nicht webbasiert und die Anforderungen des Bauhofs würden nicht erfüllt, so die Studentinnen. Iteos bietet nur das einfache „Stempeln“ am PC an, Außenstellen können nicht berücksichtigt werden. Doch genau das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Stadt Bad Buchau.

Momentan ist die Zeiterfassung teuer, denn durch das tägliche, händische Eintragen und Erfassen geht viel Zeit verloren. Das einfache Stempelsystem würde nur wenige Arbeitsschritte einsparen und so fiel die Wahl des Gemeinderats – auf Empfehlung des Projektteams – auf ein webbasiertes System. Zwar seien die Anschaffungskosten für die Systeme recht hoch, doch ab dem zweiten Jahr sei es die günstigere Alternative, da die jährlichen Kosten für die Softwarepflege nur gering ausfielen. Zudem könnten die Transponder (Chips) nicht nur mit dem Zeiterfassungssystem verbunden werden, sondern später auch noch mit einem Schließsystem gekoppelt werden. Über Terminals am Eingang können die Zeiten erfasst werden und die Mitarbeiter können hier selbst ihren Urlaub und den Abbau ihrer Überstunden beantragen sowie online ihre geleisteten Arbeitsstunden einsehen.

Insgesamt kostet die Anschaffung des Systems von IVS/Zeus 44 400 Euro, das vergleichbare System von Aida liegt mit 47 353 Euro etwas darüber. Doch Aida ist bei den jährlich anfallenden Brutto-Kosten um knapp 1000 Euro günstiger, weshalb der Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss den Auftrag an den Anbieter Aida erteilte.

Nach dem Jahreswechsel sind nun erste Schulungen geplant und im Frühsommer soll es eine erste Testphase in Bauhof geben. Im Juni nächsten Jahres sollen dann weitere Schulungen erfolgen und ab 1. Juli soll das webbasierte System eingeführt werden.