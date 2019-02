Die CDU des Gemeindeverbands Bad Buchau und Federsee lädt am Donnerstag, 21. Februar, 19.30 Uhr in die Grafen-Pils-Stube in Kappel zur Mitgliederversammlung ein. Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung finden sich die Regularien – so wird turnusgemäß der gesamte Vorstand der Federsee-CDU neu gewählt. Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung um 20 Uhr werden in der Nominierungsversammlung die Kandidaten zur Gemeinderatswahl bestimmt.