Burgbelebung mit Comthurey Alpinum

Die Bachritterburg Kanzach beherbergt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, die Gruppe Comthurey Alpinum aus der Schweiz. Ihre Absicht ist es, ein Hospitaliter-Heereslager von Kreuzzugs-Heimkehrern aus der Zeit um 1180 so authentisch wie möglich nachzustellen und so versetzen sie auch die Bachritterburg in diese Zeitepoche. Und an einem solchen Tag im 12. Jahrhundert scheint die Torwache nervös zu sein. Der Burgherr hat hohe Gäste, nämlich zwei Hospitaliter, die sich wegen einer Schenkung mit ihm treffen möchten. Aus diesem Grund hat sich auch ein Schreiber eingefunden, der in seinem Scriptorium seiner Arbeit nachgeht. Er schreibt in dem um 1175 üblichen späteren Karolingischen Minuskeln mit den für Urkunden typischen Unter- und Oberlängen und Abbreviaturen. Geschrieben wird selbstverständlich auf wertvollem Pergament. Woraus die prächtigen Farben vor allem für die Majuskeln, also die Großbuchstaben am Anfang eines Satzes, gemischt wurden und wozu Sandarak verwendet wurde, wird der Schreiber gerne erklären und demonstrieren. Doch auch im Burghof herrscht reges Treiben. Es wird mit natürlichen Pflanzenfarben gefärbt, an der Esse geschmiedet, diversem Kleinhandwerk nachgegangen, während in der Küche die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden, um alle hungrigen Mäuler satt zu bekommen. Wie an jedem Sonntag findet um 14 Uhr die freie Kurzführung durch den Turm statt.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07582/930440 oder