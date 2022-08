Burgbelebung in Kanzach mit Grifenstain 1270

Zur Burgbelebung kommt es am Wochenende 13./14. August in der Kanzacher Bachitterburg. Es ist in diesem Jahrschon die zweite, denn über Pfingsten war die Gruppe Historia Vivens 1300 zu Gast. Nun kommt Grifenstain 1270 in die Burg und wird das mittelalterliche Leben in einer kleinadeligen Burg vorstellen. Die Mitglieder der Kulturgruppe werden unter anderem kochen und handwerken – in stilgerechter Mittelalter-Kleidung. Diese Living-History-Gruppe war schon im vergangenen Jahr in Kanzach und zeigte ein Wochenende lang, wie lebendig das Mittelalter sein kann, damals gelebt wurde. Am 13./14. August sind alle Besucherinnen und Besucher der Burg am Samstagnachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr dazu eingeladen, Weihbüschel zu binden. Dies ist eine alte süddeutsche Tradition, die seit einigen Jahren wieder auflebt. Dabei werden heimische Heilkräuter, Gewürze, Blumen und Getreide zu Büscheln gebunden, die dann ach altem Brauch zu Mariä Himmelfahrt am 15. August in der Kirche geweiht und dann getrocknet am Haus aufgehängt werden.