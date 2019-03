Mit einem kleinen, aber feinen Umzug ist Oggelshausen in die Hausfasnet gestartet. 18 Gruppen, darunter die Gruppe „Shopping Queen“, gestalteten das wilde Durcheinander von der Landjugend am Rathaus vorbei bis zum Dorfgemeinschaftshaus. Die örtlichen Vereine verpflegten die Zuschauer mit leckerem Kuchen und Kaffee, etwas Herzhaftem und Getränken aller Art. So wurde gefeiert bis in den späten Abend.

Foto: Michael Briem