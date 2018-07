Buchauer Werkstattladen hat Öffnungszeiten reduziert

Der Werkstattladen der St. Elisabeth-Stiftung auf dem Bad Buchauer Marktplatz ist bei Kurgästen, Tagestouristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Doch in jüngster Zeit standen die Kunden immer wieder vor verschlossenen Türen. Als Grund nennt die Stiftung krankheitsbedingte Engpässe beim Personal.

Schon seit mehreren Wochen hat die St. Elisabeth-Stiftung die Öffnungszeiten des Bad Buchauer Werkstattladens reduziert. Zeitweilig habe man das Geschäft, das handgefertigte Produkte von Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen führt, sogar nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung öffnen können, sagt Christian Metz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der St. Elisabeth-Stiftung.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Werkstattladen Einheimischen und Touristen ein attraktives Einkaufsangebot machen können“, so Metz weiter. „Daher bedauern wir es sehr, dass wir den Werkstattladen in den vergangenen Wochen schließen mussten. Der Grund sind krankheitsbedingte personelle Engpässe in der Werkgemeinschaft Bad Buchau, zu der der Werkstattladen gehört.“

In der Werkgemeinschaft unterstütze die St. Elisabeth-Stiftung mehr als 100 Menschen mit psychischer Erkrankung, „Schritt für Schritt den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu schaffen“. Auch im Werkstattladen soll psychisch kranken Menschen der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ermöglicht werden. Weil aber in der Werkgemeinschaft Personal ausgefallen sei, habe man „Ressourcen bündeln“ müssen, führt Metz auf Nachfrage der SZ aus.

Aktuell habe der Laden wieder an drei Tagen pro Woche, jeweils an unterschiedlichen Wochentagen, geöffnet. „Allerdings nur bis zu den Betriebsferien der Werkgemeinschaft, die am 6. August beginnen und bis zum 25. August dauern“, ergänzt Metz. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung für die Zeit danach.“