Buchauer stoßen auf den 16. Weihnachtsmarkt an

Seit Freitagabend genießen die Bad Buchauer auf dem weihnachtlich illuminierten Marktplatz ihren beliebten Weihnachtsmarkt. Dass der Markt wieder so schön geworden ist, verdanken die Besucher auch den fleißigen Mitarbeitern des städtischen Bauhofs – galt es doch in den vergangenen Tagen, die mehr als 40 Verkaufsstände und Hütten aufzubauen, Tannenbäume aufzustellen und hunderte Meter Lichterketten zu verlegen. Toll sieht er nun aus, der Bad Buchauer Marktplatz in Festbeleuchtung. Pünktlich zum Startschuss waren schon die ersten Gäste an den Glühwein- und Essständen zu sehen. Die Stadtkapelle Bad Buchau eröffnete das mehr als umfangreiche musikalische Rahmenprogramm. Rund 300 Akteure, darunter etwa 200 Kinder sorgen bis zum Sonntagabend überwiegend musikalisch für die Unterhaltung und Stimmung. Auch an den Verkaufsständen herrschte schon Interesse an weihnachtlicher Ware wie Holzarbeiten, Krippen und dazugehörige Figuren und sonstige Dekoartikel.

Foto: Klaus Weiss