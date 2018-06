Buchauer Stiftschor reist ins Eyachtal

Mit dem Gesang eines Morgenlieds und einem Morgengebet des geistlichen Begleiters Pater Karl König hat der Stiftschor der katholischen Kirchengemeinde Bad Buchau seinen Jahresausflug frohgestimmt und erwartungsvoll eingeleitet. Ein Stadtführer erwartete die stattliche Reisegruppe im Innenhof des Schlosses Haigerloch.

Hier war dann auch gleich Interessantes zu hören über die Geschichte des Schlosses hoch über dem Eyachtal mit seinen wechselnden Schlossherren und der Verwendung der Gebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch als Verwaltungsschule genutzt wurden. Heute ist es ein Kongresszentrum mit Hotel.

Der Weg führte dann bergab und ermöglichte einen Blick auf das ehemalige Missionshaus der „Weißen Väter“, in dem auch der aus Moosburg stammende und den Buchauern wohlbekannte Pater Josef Beck seinen Ruhestand verbrachte. Nach wenigen Schritten erreichte man die um 1600 auf dem Bergsporn hoch über dem Felsenstädtchen Haigerloch erbaute Schlosskirche, die für eine damals neue Linie des Hohenzollernhauses eine würdige Grablegung sichern sollte. Das mit Millionenaufwand renovierte Gotteshaus dient heute vorwiegend als „Festkirche“.

Ohne Probleme gelang der nachfolgende Abstieg über zahlreiche Stufen hinab in die Unterstadt. Das Ziel war hier das Atomkeller-Museum, ein ehemaliger Bierkeller, der 1944 vom Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik angemietet wurde. Die Physiker führten hier den letzten Versuch an einem deutschen Atommeiler während des Zweiten Weltkriegs durch, bei dem die Kettenreaktion im Uranreaktor in Gang gebracht wurde. Die fachkundigen Erklärungen des Stadtführers sowie die ausgestellten Nachbildungen, Modelle und Schautafeln gaben einen Einblick in die damaligen Forschungen. Nicht unerwähnt blieb dabei die Relativitätstheorie von Albert Einstein und sein Bezug zu Buchau.

Nach dem Mittagessen wurde das Programm mit dem Besuch der Wallfahrtskirche St. Anna in der Oberstadt fortgesetzt. Hier wurde auch die Chortradition gepflegt, zur Ehre Gottes zu singen und für den schönen Ausflugstag zu danken.

Danach standen zwei Alternativen zur Wahl: Während der Haigerlocher Rosengarten zum Flanieren durch ein Gartenparadies mit rund 500 Rosensorten und 10 000 Rosenpflanzen einlud, konnten beim Besuch des „Soft Art Panoptikums“, einem einzigartigen Privatmuseum einer Textilkünstlerin im ehemaligen Hotel Schwanen, menschengroße, hintergründige Kunst-Figuren in ausladenden Hotel-Szenarien bestaunt werden. Und solange es aus dunklen Gewitterwolken in Strömen regnete, trafen sich beide Gruppen beim Nachmittagskaffe wieder, bevor man im Reisebus das Eyachtal verließ und bald wieder unter blauem Himmel die Fahrt genießen konnte.