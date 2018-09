„Buchauer Speisekarte“ kommt bestens an

Der Lumpenchor des Sportvereins Bad Buchau ist einer Einladung zum Weinfest nach Bolstern gefolgt. Schon 40 Jahre findet dort im Herbst ein Weinfest statt – und der SVB-Lumpenchor war fast von Anfang an immer wieder dabei.

Außer den „Lumpen“ waren auch der Männerchor Hohentengen und ein der gemischte Chor „Young Voices“ aus Altshausen mit von der Partie. Die Dirigenten aller Chöre hatten ein kurzweiliges Programm von Liedern zusammengestellt und die Stimmung im Weinkeller war von Anfang an hervorragend.

Als letzter Chor kam der Lumpenchor an die Reihe. Chorleiter Joe Magino hatte eine feine Auswahl an Liedern getroffen und besonders mit der „Buchauer Speisekarte“ und dem Lied „Das Wasser von Buacha“ kam man beim Publikum gut an. Lang anhaltender Beifall belohnte die „Lumpen“ für ihren gelungenen Auftritt. Danach saß man noch einige Stunden in geselliger Runde zusammen und versprach, immer wieder gerne nach Bolstern zu kommen.