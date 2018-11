Buchauer setzen sich für Schussenrieder Bahnhalt ein

Der Gemeinderat Bad Buchau zeigt sich solidarisch mit der Nachbarstadt Bad Schussenried und unterstützt eine Resolution zur Regio-S-Bahn. Gemeinsam wollen sich die Kommunen dafür stark machen, dass der Haltepunkt Bad Schussenried im künftigen Konzept zur Elektrifizierung der Südbahn eingebunden wird. Denn die aktuelle Planung verspricht nichts Gutes: Ein Stundentakt werde Richtung Bad Schussenried/Aulendorf wohl nicht mehr möglich sein, teilte Bürgermeister Peter Diesch dem Gemeinderat mit.

In seinem Zielkonzept 2025 sieht das baden-württembergische Verkehrsministerium nach der Elektrifizierung eigentlich einen durchgängigen Schienenverkehr von Ulm bis Friedrichshafen vor. Doch der Interessenverband Südbahn scheint da andere Pläne zu haben: Nach aktuellem Stand soll der Regionalverkehr von und nach Ulm in Biberach Süd/Ummendorf gebrochen werden. In Richtung Ravensburg/Friedrichshafen soll es dann keine durchgängige Verbindung mehr geben. Für die Kommunen Hochdorf, Ingoldingen, Eberhardzell (Oberessendorf) und Bad Schussenried werden dann benachteiligt.

Gefühlt ende der Landkreis damit in Ummendorf, kritisiert Bürgermeister Peter Diesch: „Für uns ist das durchaus ein Nachteil.“ Für die Buchauer ist der Schussenrieder Bahnhof die nächste Anbindung an den Schienenverkehr. Sollte die Planung der IV Südbahn realisiert werden, sind damit auch Buchauer Pendler betroffen. Auch Kur- und Feriengäste könnten dann bestenfalls nur noch über Biberach oder aus südlicher Richtung über Aulendorf nach Bad Buchau anreisen, so die Verwaltung. „Und die Anbindung des Busverkehrs ist hier nicht optimal“, räumte Diesch ein. Auch wenn der Bahnverkehr für den Tourismus keine ganz so große Rolle mehr spiele, dürfte sich eine Reduzierung der Taktzeiten in Bad Schussenried also auch für Bad Buchau nachteilig auswirken.

Auch der Süden gehört zum Kreis

Die Buchauer Räte waren deshalb einer Meinung, die Resolution zur Einbindung von Bad Schussenried bei den weiteren Planungen der Regio-S-Bahn zu unterstützen. Stadtrat Klaus Schultheiß regte dazu an, dass sich auch der Kreistag hier aktiv werden solle. „Die Vertreter der Region machen sich dafür stark“, versicherte Bürgermeister Diesch, wie Stadträtin Charlotte Mayenberger Mitglied des Kreistags. „Landrat und Kreistag sind sich durchaus bewusst, dass auch der südliche Teil zum Landkreis gehört.“