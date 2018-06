Von Deutsche Presse-Agentur

Die Frau, die leblos in einem Freizeitbad in Fellbach im Remns-Murr-Kreis gefunden wurde, ist ertrunken.

Dies ergab die Obduktion der Leiche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Stuttgarterin war am Sonntag regungslos am Boden des Schwimmbeckens entdeckt worden. Sie starb am Sonntagabend im Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun, warum sie bewusstlos unter Wasser lag. Eine Möglichkeit ist demnach, dass ein Mann sie beim Sprung ins Becken getroffen hat.