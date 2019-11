Buchauer Progymnasium öffnet Türen

Schüler, Eltern und die Lehrer des Progymnasiums Bad Buchau wollen am Samstag, 16. November, das Leben an ihrer Schule vorstellen. Alle Interessierten sind eingeladen, von 11 bis 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Eröffnet wird der Tag der offenen Tür um 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Bad Buchau. Andreas Hachenberg, Schulreferent am Regierungspräsidium Tübingen, Bürgermeister Peter Diesch und Schulleiter Dr. Matthias Hoffmann werden mit ihren Ansprachen auf den Tag einstimmen.

Von 11.30 bis 15 Uhr ist auf dem Schulgelände dann einiges geboten: Drohnen und Roboter geben einen Einblick in den Informatikunterricht, „Glibber und Karamellbonbons“ in das Fach Chemie, die Frage „Kann man Lernen sichtbar machen?“ in das Fach Naturwissenschaft und Technik und Aktionen unter der Überschrift „Einfach mal kreativ sein“ in die Bildende Kunst. Außerdem gibt es eine Schulrallye mit i-Pads, physikalische Experimente und Spielereien zum Mitmachen und ein „Wer wird Millionär“-Quiz mit Fragen aus der Geschichte und Gemeinschaftskunde. Außerdem können die Besucher unter anderem „den Eiffelturm mit nach Hause nehmen“.

Neben diesen Angeboten aus den einzelnen Fächern finden die Besucher Informationsstände zu zahlreichen schulischen Themen: Stunden- und Vertretungsplan, Förderkonzept und Hausaufgabenbetreuung, Busverbindungen, Fragen an den Elternbeirat, Unesco-Projektschule, Ausstattung und Räumlichkieten, Digitalpakt und digitale Medien, Kursstufe und Übergang an die weiterführenden Schulen, Studienfahrten und Schüleraustausch, „Demokratie am Progymnasium – unsere SMV“ und Kooperationen.

Im Gespräch mit Schülern, Lehrern, Eltern und der Schulleitung können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und Antworten auf ihre Fragen erhalten. Von 13 bis 15 Uhr wird auf dem Schulgelände bewirtet.