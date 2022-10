Buchauer Jahrgang 1937 feiert besinnliches 85er-Fest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ihren 85. Geburtstag haben 20 Senioren des Jahrgang 1937 in geselliger Runde im „Rosengarten“ in Bad Buchau gefeiert. Aus nah und fern, sogar bis aus der Schweiz, trafen sich die noch rüstigen Jahrgänger zum 85er-Fest. Vieles gab es sich nach der Begrüßung aus alten Zeiten zu erzählen. Und auch der bereits verstorbenen Altersgenossen wurde gebührend gedacht. Ein großes Programm war nicht angesagt, ein gemütlicher Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen und das eine oder andere Viertele reichten aus. Einig waren sich aber alle, dass man sich am 90er, sofern Gott will, wieder treffen möchte. Foto: Klaus Weiss