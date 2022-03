Integrationshelfer rechnen mit verstärkter Nachfrage durch Ukraine-Flüchtlinge

Millionen von Menschen, meist Frauen und Kindern, fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Ihr Schicksal geht auch den 1+1-Mentoren aus Bad Buchau nahe. Seit 2005 unterstützen die ehrenamtlichen Integrationshelfer Kinder aus Familien von Asylbewerbern, Einwanderern und einheimischer Bedürftiger. Durch die Ankunft ukrainischer Geflüchteter im Federseegebiet dürfte die Nachfrage nach der Sprachförderung der Mentoren steigen – dafür werden aber dringend weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht.

Die 1+1-Mentoren haben erneut ein Ausnahmejahr hinter sich. Denn Mittelpunkt der Integrationshilfe sind persönliche Treffen in Tandems: eine Mentorin oder ein Mentor betreut ein Mentorenkind, in der Regel im Grundschulalter, hilft ihm bei den Hausgaben, liest ihm vor, bastelt, spielt oder unternimmt Ausflüge und andere Aktivitäten mit ihm – um es ganz nebenbei sprachlich zu fördern. Mit Corona sei dies jedoch auch 2021 eine ziemliche Herausforderung gewesen, blickte Brigitt Frosdorfer, neben Helga Meier, Ursula Jehle und Charlotte Walter im Leitungsteam der 1+1-Mentoren, zurück. Da sei Flexibilität gefragt gewesen: „Ich habe mich mit meinen Kindern online getroffen.“ Andere Tandems seien sich eben mit FFP2-Maske begegnet oder hätten die Treffen ins Freie verlegt.

Größere Lerndefizite nach Homeschooling

Auch die Treffen in der Großgruppe mit Eltern und Geschwisterkindern, die sogenannten Spiel-Spaß-Sprechen-Nachmittage, mussten 2021 überwiegend ausfallen. Immerhin konnte im November noch ein Besuch im Wackelwald stattfinden. Zehn Kinder und vier Mentorinnen, die entweder geimpft, getestet oder genesen waren, erlebten schöne, spannende Stunden in der Natur. In einer besonderen Weihnachtsaktion übergaben die Mentorinnen 14 Kindern neben einer Süßigkeit und medizinischen Mund-Nase-Masken auch ein Buchgeschenk, um sie fürs Lesen zu begeistern.

Zum Angebot der 1+1-Mentoren gehört aber auch die Unterstützung bei Lernschwierigkeiten, die Nachhilfe wird zu 50 Prozent teilfinanziert. „Die Nachfrage nach der Lernhilfe hat enorm zugenommen“, hat Frosdorfer beobachtet und zieht eine Verbindung zum coronabedingten Homeschooling. „Die Eltern wollen, dass Lerndefizite ausgeglichen werden.“ Allerdings sei es schwierig, Nachhilfelehrer zu finden. Immerhin konnten bis zum Schuljahresende sieben Kinder das Angebot der Lernförderung wahrnehmen.

Mit Feriennachhilfe erhielten drei Kinder eine besondere Unterstützung, um den Lernstoff nachzuholen. Und sechs Kinder nehmen in diesem Schuljahr an der Lernförderung teil, die seit November im ersten Stock des ehemaligen Notariat in der Hofgartenstraße stattfinden kann. Ganz ideal sei der von der Stadt zur Verfügung gestellte Raum jedoch nicht, räumte Frosdorfer ein. Da der Raum auch anderweitig genutzt werde, könne das Unterrichtsmaterial dort nicht aufbewahrt und müssten jedes Mal wieder weggeschafft werden. Nach wie vor seien die Mentoren also noch auf der Suche nach geeigneten Räumen.

Ein großes Netzwerk von Unterstützern

Die ehrenamtliche Gruppe der 1+1-Mentoren besteht derzeit aus 13 Aktiven, die sich im vergangenen Jahr dreimal zum Austausch und zur Planung im evangelischen Gemeindehaus getroffen haben; zu drei weiteren Besprechungen trafen sich die Mitglieder online. In den Tandems engagieren sich derzeit neun Mentorinnen als Ansprechpartnerin und Unterstützerin für 14 Kinder. Für ihre Tätigkeit würden die Ehrenamtlichen regelmäßig geschult, berichtete Frosdorfer. Auch kooperierten die Mentoren mit der Federseeschule Bad Buchau und der Grundschule Oggelshausen, dem Arbeitskreis Asyl, der Caritas Biberach-Saulgau, dem Jugendamt, dem Sozialdienst Asyl und dem Bildungsbüro Biberach. „Wir haben also inzwischen ein großes Netzwerk“, fasste Frosdorfer zusammen.

In ihrem mehr als 15-jährigen Einsatz haben sich die Integrationshelfer zudem fest im Landkreis etabliert. So erhalten die 1+1-Mentoren jährlich eine Zuwendung vom Landkreis Biberach, von der Gemeinde Oggelshausen und der Stadt Bad Buchau, mit der den Ehrenamtlichen Fahrtkosten oder Eintrittsgelder rückerstattet, besondere Aktionen finanziert oder dem Leitungsteam für seinen umfangreichen Arbeitseinsatz eine Aufwandsentschädigung gewährt wird. Dem Antrag über eine Zuwendung von 1300 Euro stimmte der Gemeinderat Bad Buchau auch diesmal einstimmig zu.

Wichtiger als Geld sind weitere Helfer

Stadtrat Stefan Feurle hatte sich zuvor bei Brigitte Frosdorfer erkundigt, ob den 1+1-Mentoren mit einer Verdopplung des Betrags geholfen wäre. „Wir brauchen vor allem mehr Leute“, entgegnete Frosdorfer. „Geld allein hilft uns nichts, wenn es keine Leute gibt, die das machen wollen.“ Umso mehr freute sich Frosdorfer, als Stadträtin Jasmina Ruetz spontan ihre Mithilfe bei den 1+1-Mentoren anbot.