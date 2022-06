Buchauer Feuerwehr-Altersabteilung auf Erkundungstour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause machten sich die Kameraden, Frauen und Witwen der Altersabteilung nach Waldburg auf einen halbtägigen Ausflug auf den Weg.

Normalerweise vermutet man eine Straußenfarm von rund dreihundert Tieren eher in Afrika als in den grünen Auen des Allgäu. Irgendwie ist es schon gewöhnungsbedürftig, wenn man die Tiere außerhalb ihrer natürlichen Lebensbereichen der Savanne auf den 24 Hektar Weideflächen der Kühe stressfrei grasen sieht. Aber wie wir uns überzeugt haben, kann man mindestens gewisse Tierarten schon artgerecht verpflanzen. Und wenn man die Gefahren des Klimawandels einkalkuliert, könnten sie sich eventuell in 50 Jahren immer heimischer bei uns fühlen.

Aber wie kommt man auf die Idee, vom Milchbetrieb auf Strauße umzusatteln? Landwirte werden durch das ständig wechselnde Preisgefüge in der Landwirtschaft und der Lebensgewohnheiten gezwungen auch auf Sonderhaltungen und Nischenbetriebe auszuweichen. Natürlich ist das ein Schritt von existenzieller Bedeutung und man muss die entsprechende Sonderqualifikation dieser Tierhaltung erst einmal gesetzlich erwerben. Die Straußenfarm ist ein autarker Betrieb, von der Aufzucht bis zum Schlachten und dem Fleischverkauf, was bürokratische Hürden aufweist. Dem über einstündigen Vortrag des noch jungen Landwirts, der den Betrieb 50 zu 50 Prozent als Nebenerwerb betreibt, lauschten wir sehr intensiv und die persönliche Begegnung mit den Tieren war erheiternd wie lehrreich zugleich. Natürlich war die Kostprobe der Straußenprodukte in geselliger Runde nach der Führung angetan, auch im Hofladen weitere Geschmackserlebnisse „nach zu schöpfen“. Voll befriedigt über neue Erkenntnisse traten wir die Heimfahrt an.